Иванов вручил ключи от квартир 28 переселенцам из аварийного жилья в Больших Вязёмах

Фото: администрация Одинцовского г. о.
Жильцы аварийного дома №5 по улице Институт в Больших Вязёмах переехали в новый жилой комплекс «Высокие Жаворонки». Ключи от квартир переселенцам вручил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
В 2021 году здание признали аварийным и подлежащим сносу. Переселению подлежала 61 семья из 175 человек. Администрация муниципалитета постаралась сделать всё в кратчайшие сроки. Дом оперативно включили в государственную программу Московской области. Благодаря этому в 2023 году из регионального бюджета на переселение выделили 189 млн рублей. Ещё 234 млн предоставил бюджет Одинцовского округа.
Квартиры приобрели в ЖК «Высокие Жаворонки». Переселенцам без доплаты предоставили равнозначное по количеству комнат жильё. В помещениях была выполнена отделка, установлены стеклопакеты, батареи, электрооборудование и сантехника. На пол уложен ламинат, а стены обклеены качественными обоями. Жильё оборудовано счётчиками, домофонами и пожарной сигнализацией.
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Квартиры приобрели в ЖК «Высокие Жаворонки». Переселенцам без доплаты предоставили равнозначное по количеству комнат жильё. В помещениях была выполнена отделка, установлены стеклопакеты, батареи, электрооборудование и сантехника. На пол уложен ламинат, а стены обклеены качественными обоями. Жильё оборудовано счётчиками, домофонами и пожарной сигнализацией.
«Все квартиры отремонтированы и готовы к заселению. По размеру они больше тех, что у вас были. Вам осталось только обставить их мебелью, перевезти вещи и начинать жить. Новая квартира – это новый этап жизни. Пусть он приносит вам только радость, счастье и благополучие», – обратился Иванов к жильцам.Главу Одинцовского округа пригласила в гости в двухкомнатную квартиру семья Безбородовых. В доме на улице Институт у них была двушка площадью чуть больше 46 кв м. Площадь новой квартиры – 65,2 «квадрата». Мама собственника Татьяна Безбородова сердечно поблагодарила Иванова.
«Посмотрите, какая большая кухня! Раньше нам даже кушать приходилось по очереди, такая была теснота. Будем здесь готовить с внуками блинчики, пироги, тортики. Готовить я люблю», – поделилась Татьяна Степановна.В случаях, когда собственник изъявляет желание, ему вместо новой квартиры предоставляется выкупная стоимость жилья. Пять собственников, проживавших в доме на улице Институт, решили пойти по этому пути и уже получили денежные выплаты.
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Лора Луганская