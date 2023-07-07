Из России стали чаще незаконно вывозить валюту

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В России с марта 2022 года было зарегистрировано более 8,3 тыс. попыток вывести валюту с превышением установленного предела в 10 тыс. долларов. Общая сумма наличной валюты в рублевом эквиваленте составила свыше 900 млн руб. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.
Наиболее распространенными валютами для незаконного вывоза стали рубли, доллары, евро, турецкие лиры и дирхамы ОАЭ.
Также в таможенной службе добавили, что попытки вывести валюты предпринимались в шесть раз чаще, чем ввезти её.
С начала 2023 года было возбуждено 39 уголовных и более 5,8 административных дел о контрабанде наличных
Ранее сообщалось, что в связи с введением санкций из-за военной операции России на Украине Владимир Путин ограничил вывоз валюты на сумму свыше 10 тыс. долларов.
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«На увеличение количества дел о незаконном вывозе наличности повлияла невозможность осуществления денежных переводов через банки и использования российских банковских карт в ряде стран в связи с принятыми ими мерами недружественного характера», — пояснили в ФТС.
С начала 2023 года было возбуждено 39 уголовных и более 5,8 административных дел о контрабанде наличных
Ранее сообщалось, что в связи с введением санкций из-за военной операции России на Украине Владимир Путин ограничил вывоз валюты на сумму свыше 10 тыс. долларов.
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Анастасия Чинкова