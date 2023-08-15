Из-за курса рубля треть трудовых мигрантов может покинуть Россию

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До трети трудовых мигрантов может покинуть Россию из-за ослабления курса рубля по отношению к евро и доллару.
«Ведомости», ссылаясь на главу узбекской диаспоры Москвы Бахрома Исмаилова, пишут, что опрос, который провели среди узбекской диаспоры, показал, что 50% респондентов задумались о том, чтобы покинуть Россию из-за слабого курса рубля. 25% не собираются уезжать из России, а 25% пока не определились с ответом. Всего исследователи опросили 22 800 человек.
Самый крупный отток трудовых мигрантов буде наблюдаться в наименее оплачиваемых сферах — общепите, клининге, кейтеринге, курьерской доставке, в сфере сельского хозяйства.
Ранее курс доллара на Мосбирже впервые с 23 марта 2022 года поднялся выше 101 рубля, а эксперты прогнозируют рост цен на майонез из-за подорожания яиц и масла на 5-12%. Однако помощник президента Максим Орешкин заявил, что курс рубля стабилизируется в ближайшее время, а российская экономика трансформируется быстрее, чем прогнозировали.
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«По словам Исмаилова, из-за роста курса доллара заработки иностранных граждан в России снижаются и становятся все более сопоставимыми с доходами на родине», — сказано в статье.
Ранее курс доллара на Мосбирже впервые с 23 марта 2022 года поднялся выше 101 рубля, а эксперты прогнозируют рост цен на майонез из-за подорожания яиц и масла на 5-12%. Однако помощник президента Максим Орешкин заявил, что курс рубля стабилизируется в ближайшее время, а российская экономика трансформируется быстрее, чем прогнозировали.
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Мария Фирсова