Из-за ошибки Google курс доллара упал до отметки 62 рубля

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В понедельник, 16 октября, сервис Google из-за ошибки показывал, что курс доллара составляет 62 рубля.
В настоящее время работа сервиса восстановлена и при запросах выдаются реальные значения. Так, курс рубля к доллару сейчас равен 97,35 рублей.
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