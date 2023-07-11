Изготовитель продукции азиатской кухни запустит производство в индустриальном парке «Лыткарино»

Фото: Мининвест МО
Резидент индустриального парка «Лыткарино», компания «Европродукт», планирует в три раза увеличить объём выпуска продукции для азиатской кухни за счёт запуска нового предприятия. Оно заработает до конца года, заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
По её словам, реализация проекта позволит компании, выпускающей продукцию под брендом Tamaki, увеличить производственные мощности предприятия, создав более 200 рабочих мест.
Строительство нового производства «Европродукт» ведёт с 2019 года. Инвестиции превышают 1,1 млрд рублей. На участке площадью более 2 га создадут объект с административно-бытовыми и производственными помещениями, складами, лабораторией и холодильными камерами.
Мощность нового производства составит 85 тонн готовой продукции в сутки. Выпускать и фасовать будет соусы и майонез, заправки для блюд.
Компания успешно работает уже более 14 лет, её доля на российском рынке составляет 13%. Она производит более ста позиций продукции, востребованной как в России, так и за рубежом. Её экспортируют в Турцию, Объединённые Арабские Эмираты, Сербию, Саудовскую Аравию и другие государства.
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Строительство нового производства «Европродукт» ведёт с 2019 года. Инвестиции превышают 1,1 млрд рублей. На участке площадью более 2 га создадут объект с административно-бытовыми и производственными помещениями, складами, лабораторией и холодильными камерами.
Компания успешно работает уже более 14 лет, её доля на российском рынке составляет 13%. Она производит более ста позиций продукции, востребованной как в России, так и за рубежом. Её экспортируют в Турцию, Объединённые Арабские Эмираты, Сербию, Саудовскую Аравию и другие государства.
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Лора Луганская