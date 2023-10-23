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Израиль выделит бюджетные средства на восстановление разрушенных территорий

Министр финансов Смотрич: Израиль выделит 250 млн долларов на восстановление
23 октября 2023, 13:58
Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Правительство Израиля выделит около 250 млн долларов на восстановление территорий у границы с сектором Газа, которые были разрушены в результате обстрелов ХАМАС. Об этом сообщил министр финансов страны Бецалель Смотрич в соцсети X.

Он отметил, что порядка 15 млн долларов будет передано властям Ашкелона, Офакима и городам, принявшим у себя эвакуированных израильтян. Остальная сумму пойдёт на создание Управления по восстановлению приграничных населённых пунктов, разрушенных в результате обстрелов со стороны сектора Газа.

Также уточняется, что выделенные средства поступят в два этапа: часть суммы будет выделена из бюджета на текущий год, а вторая часть – на следующий.

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#израиль
#обстрел
#ремонт
#бюджет
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Экономист Потапенко раскрыл, почему никто не хочет вкладываться в российские стартапы
Экономист Потапенко снижение объёма инвестиций в российские стартапы
23 октября 2023, 14:03

Фото: IStock/Darren415

В первой половине 2023 года инвестиции в российские стартапы обрушились. В годовом выражении венчурный рынок снизился более чем в 10 раз, сообщается на платформе Dsight. Однако экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко уверен, что проблемы в этом нет.
Как рассказал специалист в беседе с «Радио 1», причин сокращения инвестиций может быть несколько. Первая, — российская экономика не нуждается в стартапах, поэтому количество самих стартапов сократилось, а новые не предлагаются.
«Если бы у нас экономика была построена на малом и среднем бизнесе, то, конечно, мы бы говорили о последствиях. Но экономика у нас построена на переделе недр, а сейчас еще и на росте ВВП по ВПК (военно-промышленный комплекс). У нас наблюдается рост ВВП, но это плохой рост, потому что он идёт по ВПК», — сказал Потапенко.
Ещё одной причиной снижения инвестиций может быть отъезд инвестиционных фондов из России, уверен экономист.
«Ещё может быть, что накрылись все стартапы, или все стартапы, которые были профинансированы, стали действующим бизнесом. Также сыграло роль то, что большинство инвестиционных фондов уехали из страны», — добавил Дмитрий Потапенко.
Демография также может стать причиной для обрушения финансирования стартапов в России. По мнению собеседника, молодых людей, готовых предложить новые идеи, всё меньше.

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#экономика
#ввп
#бизнес
#россия
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В Москве увеличилось производство бумажных изделий
23 октября 2023, 13:43

Фото: istockphoto.com/hxdyl

В Москве за восемь месяцев этого года увеличилось производство бумаги и бумажных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.
Отмечается, что рост производства составил 10,2% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

«В столице работает более 70 предприятий, выпускающих бумажную продукцию. По итогам прошлого года объём их производства вырос на 36,5%. В этом году положительная динамика сохраняется: за восемь месяцев 2023 года объём выпуска увеличился на 10,2%», – приводит АГН «Москва» слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

При этом, ежегодно в Москве открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий. Однако, при развитии своего дела люди могут столкнуться с различного рода препятствиями несмотря на самодисциплину, психологическую уверенность и хорошие стартовые условия и капитал. Бизнесмен и инвестор Армен Оганесян отметил, что в сложных ситуациях предпринимателю может помочь опытный наставник. Как передают «Дни.ру», наставничество, по мнению эксперта, является хорошим способом личностного роста, поскольку даёт возможность общаться лично с человеком, который имеет опыт в преодолении трудностей в схожем деле.

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#рост
#предприниматели
#производство
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Украина получила от Евросоюза очередной пакет финансовой помощи
Премьер Украины Шмыгаль: ЕС направил Украине транш в 1,5 млрд евро
23 октября 2023, 13:04

Фото: iStock/darkojow

Евросоюз направил Украине очередную сумму денег в рамках макрофинансовой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсети X.
Он заявил, что Евросоюз направил Украине 1,5 млрд евро, что стало девятым траншем в этом году.

Общая финансовая помощь от Евросоюза за этот год, по словам Шмыгаля, составила 15 млрд евро. 

Ранее обозреватель издания Financial Times Кристофер Миллер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с союзниками в Брюсселе, делал вид, что ему неважно их внимание. Миллер утверждает, что украинскому лидеру было крайне трудно вновь просить многомиллиардной финансовой помощи. Подробнее читайте в материале «Радио 1». 

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Воробьёв: работа автопредприятия в Солнечногорске будет перезапущена
23 октября 2023, 12:33

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Приоритетом во время поездки делегации Подмосковья в Китай была автомобильная промышленность, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он подчеркнул, что автомобильное предприятие в Солнечногорске перезапустят.
«Сейчас не работает автопредприятие Mercedes. Предприятие в Солнечногорске нужно обязательно перезапустить. И здесь мы оказываем максимальную поддержку», – подчеркнул губернатор на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
 Ранее сообщалось, что губернатор познакомился в Китае с производством автогиганта Changan Automobile Group. Он пригласил представителей компании посетить Подмосковье.
 
Зарубежный автопроизводитель ушел с российского рынка в конце октября 2022 года. В апреле дилерская группа «Автодом» закрыла сделку по покупке активов немецкого автоконцерна Mercedes-Benz в России, включая автозавод в Подмосковье. 

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#подмосковье
#московская область
#китай
#экономика
#солнечногорск
#губернатор
#андрей воробьёв
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Воробьёв рассказал о целях и результатах поездки в Китай
23 октября 2023, 12:24

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Целью визита делегации Московской области в Китай было сверить планы с прежними партнёрами и привлечь новых. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв.
«Цель нашего визита в Китай была связана с предприятиями, которые уже работают на территории Московской области и теми, которые имеют намерение развиваться. Важную определяющую роль в сотрудничестве играет наше представительство – центр Китайской Народной Республики «Гринвуд», который расширяется. Эта организация имеет большие полномочия по привлечению китайских предприятий», – сказал Воробьёв на совещании с руководящими составом регионального правительства и главами городских округов. 

По его словам, заинтересованность есть. Задача – представить максимально доходчивую информацию по видам сотрудничества на разных территориях Московской области. 
«Приоритетом являлась автомобильная промышленность, так как у нас в Солнечногорске находится предприятие, которое нужно перезапустить. И свободные экономические зоны, и индустриальные парки представляют интерес для китайских партнёров», – отметил губернатор. 
Ранее сообщалось, что делегация Московской области во главе с Андреем Воробьёвым на прошлой неделе находилась с рабочей поездкой в Китае. 

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#андрей воробьёв
#губернатор
#китай
#подмосковье
#экономика
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В МИД РФ раскрыли, сломят ли Россию новые санкции Запада
Замглавы МИД РФ Грушко: Россия готова к новым пакетам санкций ЕС
23 октября 2023, 10:54

Фото: iStock/designer491

Евросоюз постоянно ищет новые возможности для введения санкций в отношении России, однако страна готова к этому. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Комментируя обсуждение ЕС нового, 12 пакета антироссийских санкций, он отметил, что ранее введённые ограничения показали свою неэффективность, поэтому Россия абсолютно готова к новым. 

Грушко добавил, что в случае введения новых санкционных ограничений, Россия рассмотрит возможные варианты для их нейтрализации, а также взвесит необходимость принятия ответных мер.

Ранее издание New Statesman сообщало, что от антироссийских санкций больше страдает Европа, нежели Россия, на которую они наложены. 

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#санкции
#россия
#евросоюз
#ограничения
#экономика
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Экономист Беляев объяснил, почему Центробанк бессилен перед инфляцией и курсом рубля
Экономист Беляев: Банк России работает по устаревшей американской методике
23 октября 2023, 10:30

Фото: IStock/Vladislav Zolotov

Центробанк не может повлиять на курс рубль и инфляцию в стране, потому что работает по устаревшей американской методике. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
По словам специалиста, регулятор не может повлиять на глубинные процессы экономики России, поскольку не знает, как это сделать. Экономист призвал сменить методику, ориентируясь на современные условия.
«Познания Центробанка в экономике ограничиваются очень узким участком американской теории экономик, которая была писана для середины прошлого века для конкретной ситуации в американской экономике. У нас совершенно другие задачи, другие механизмы. Поэтому действия Центробанка никак не влияют на инфляцию, на курс рубля», — отметил Михаил Беляев, подчеркнув, что все действия Банка России, наоборот, сдерживают экономическое развитие страны. Это, в свою очередь, приводит к разгону инфляции и ослабеванию курса рубля. 
Экономист заметил, что основная проблема в работе ЦБ – использование ключевой ставки для влияния на курс национальной валюты и рост цен. По мнению Беляева, регулятор снова планирует повысить ставку на предстоящем совете директоров, которое запланировано на 27 октября. 
«Центробанк уже информационно нас готовит, я уже вижу вбросы, что будет заседание, на котором будет обсуждаться “возможности и целесообразности подъёма ключевой ставки”. То есть нас информационно готовят к тому, что ключевая ставка будет повышена, что будет губительно для нашей экономики», — отметил он.
Подробнее о предстоящем заседании совета директоров Центробанка России и о возможном повышении ключевой ставки читайте в материале «Радио 1»

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#ключевая ставка
#инфляция
#центробанк
#курс рубля
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В Подмосковье модернизируют производство новых источников питания
23 октября 2023, 10:10

Фото: пресс-служба министерства инвестиций

Подмосковная компания «Трион» создала опытный участок по производству новых источников питания. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций.
«Запуск опытного участка стал одним из этапов по модернизации производства. Там будут производить элементы системы управления освещением, источники аварийного питания и светодиодные модули. Полностью весь проект в Сергиево-Посадском городском округе будет реализован в течение пяти лет. Общий объем инвестиций составит 300 млн рублей», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Стоит отметить, что это позволит быстро выпускать мелкосерийные опытные партии. Также в этом году были проведены опытно-конструкторские работы, результат которых уже применяется на местах с автоматическим управлением.

Кроме этого, продукты компании не уступают по качеству зарубежным представителям и могут полноценно их заменить.

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#московская область
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Украине предрекли тяжёлую зиму
Азаров: Украина не готова к зиме, заготовлено в три раза меньше угля, чем нужно
23 октября 2023, 09:52

Фото: iStock/vladj55

На Украине заготовлено в три-четыре раза меньше энергоресурсов, чем необходимо для прохождения отопительного сезона, поэтому страна совершенно не готова к зиме. Об этом в своём Telegram-канале сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Он отметил, что подготовлено недостаточное количество угля и газа, не проведены плановые работы.

Азаров уточнил, что для прохождения отопительного сезона необходимо порядка 1,8-3 млн тонн угля. На Украине в настоящее время заготовлено лишь около 700 тыс тонн. 

В заключение экс-министр добавил, что такого количества энергоресурсов не хватит даже с учётом того, что в стране осталось мало жителей из-за массовой миграции. 

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал граждан закупиться генераторами, чтобы иметь автономный источник электроэнергии на зимний период.

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#энергетика
#украина
#топливо
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