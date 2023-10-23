Израиль выделит бюджетные средства на восстановление разрушенных территорий

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Правительство Израиля выделит около 250 млн долларов на восстановление территорий у границы с сектором Газа, которые были разрушены в результате обстрелов ХАМАС. Об этом сообщил министр финансов страны Бецалель Смотрич в соцсети X.
Также уточняется, что выделенные средства поступят в два этапа: часть суммы будет выделена из бюджета на текущий год, а вторая часть – на следующий.
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Анастасия Чинкова