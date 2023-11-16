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«Известия»: Аналитики сообщили о резком росте импорта одежды и обуви в Россию

16 ноября 2023, 23:18
Фото: iStock/jaturunp

Фото: iStock/jaturunp

В России в третьем квартале 2023 года резко вырос импорт одежды и обуви, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные оператора маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
В третьем квартале показатели увеличились на 47% и 38% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной этого стали эффект низкой базы прошлого года, налаживание параллельного импорта и обновление логистических цепочек.

В итоге сейчас на российском рынке представлено 56 процентов зарубежной обуви и 55 процентов — одежды.


Как говорит доцент кафедры мировой экономики РЭО имени Плеханова Татьяна Кузнецова, главными странами-импортёрами обуви, а также продукции лёгкой промышленности в нынешнем году стали Китай, Турция и Индия.

В свою очередь, руководитель товарной группы «Легпром» ЦРПТ Анна Петрушина пояснила изданию, что в 2022 году привычная продукция перестала поставляться стандартными способами и пришлось искать замену на других рынках, либо рассматривать варианты с изменением каналов поставок. Всё это также оказало влияние на рост импорта иностранной одежды и обуви.

Ранее сообщалось, что с началом осени в России произошло значительное увеличение цен на верхнюю одежду. Эксперты считают подобный рост цен вполне закономерным явлением. С началом осеннего сезона повышается спрос на верхнюю одежду, также на рынке появляются новые коллекции.

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#одежда
#импорт
#обувь
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В Китае в будущем году появится первый шоу-рум с подмосковными товарами
16 ноября 2023, 22:43

Фото: Мининвест МО

В нескольких городах Китая откроют шоу-румы с подмосковными товарами. Первая подобная постоянная площадка площадью 5 тыс кв м появится в Шэньяне в следующем году, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Мы активно продвигаем концепцию развития шоу-румов подмосковных товаров в Китае. В мае 2024 года ланируем открыть постоянный шоу-рум площадью 5 тыс кв метров в городе Шэньян. Уже в декабре там появится временный шоу-рум площадью 800 квадратов», – отметила Зиновьева
Аналогичные площадки, возможно, откроются в дальнейшем в Пекине и Чунцине.

Зиновьева рассказала, что в бизнес-парке «Гринвуд» в Красногорске прошла рабочая сессия на тему «Подмосковный бизнес: актуальные проблемы». Представители правительства Подмосковья, Мособлдумы, профессиональных объединений, руководство городских округов, инвесторы и экспортёры обсудили перспективы развития промышленности и предпринимательства в регионе. Главной темой стало продвижение взаимодействия Московской области с Китаем. 

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#мининвест мо
#экономика
#китай
#товары
#екатерина зиновьева
#подмосковье
#московская область
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Предприятие из Орехово-Зуева расширяет производство складского оборудования
16 ноября 2023, 22:20

Фото: Мининвест МО

Завод «Стелкон» расширит производство складского оборудования. Фонд развития промышленности Московской области поддержал инвестпроект и одобрил компании заём более чем на 100 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Общий объём инвестиций в проект компании по расширению действующего производства составит около 190 млн рублей. Плановый срок реализации проекта – 2025 год. Расширение мощностей предприятия позволит дополнительно создать более 20 рабочих мест.
 
За счёт проекта компания расширит производственную линейку: на новом оборудовании будут выпускать мезонины и стеллажи для складских комплексов.
 
Предприятие «Завод Стелкон» расположен в городском округе Орехово-Зуево. Компания производит системы хранения для складских комплексов. В прошлом году инвестор открыл новое производство, а в 2023-м компании для расширения производства предоставили участок по региональной программе «Земля за 1 рубль».

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#мининвест мо
#производство
#орехово-зуево
#земля за 1 рубль
#заём
#экономика
#московская область
#подмосковье
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Правительство повысит зарплаты бюджетникам
Мишустин: правительство выделит 5,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
16 ноября 2023, 17:42

Фото: сайт Кремля

Правительство выделит 5,5 миллиардов рублей для повышения заработных плат бюджетникам и социальные выплаты. Об этом рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Сегодня мы дополнительно распределим еще более 5,5 миллиарда, и финансирование это поможет в полной мере выполнить обязательства перед бюджетниками с учетом майских указов президента», — сказал Мишустин.

При этом он уточнил, что данные средства также будут направлены на выплату ежемесячных пособий по рождению и воспитанию ребенка.

Председатель правительства напомнил о поручении президента России Владимира Путина, который поставил задачу увеличить зарплату работников бюджетной сферы. По словам Мишустина, на эти цели выделено уже порядка 31 миллиарда рублей.

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#мишустин
#активы
#рф
#зарплата
#бюджет
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В Дубне построят новое здание для корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
16 ноября 2023, 17:37

Фото: администрация г. о. Дубна

В Дубне появится новый производственный корпус АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка», сообщили в пресс-службе администрации городского округа. На предприятии в несколько раз вырос объём производства, поэтому потребовалось расширение производства.
Предприятие является членом Союза машиностроителей России и входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Старт строительству дали замгендиректора-главный инженер предприятия, депутат горсовета Анатолий Утриванов и исполняющий обязанности заместителя гендиректора по производству Илья Ларионов. Они заложили специально изготовленные по этому случаю памятные монеты.

Здание строится по целевой федеральной программе с использованием современных технологий и материалов. Предполагается, что оно будет возведено в сжатые сроки. В корпусе будут как производственная, так и административная части. Строительство должно полностью завершиться в ноябре 2024 года.
 
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#дубна
#промышленность
#экономика
#строительство
#здание
#московская область
#подмосковье
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Определены сроки перехода субъектов критической инфраструктуры на российское ПО
Переход госструктур на российское ПО начнется с 1 сентября 2024 года
16 ноября 2023, 17:16

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Правительство РФ определило порядок и сроки перехода субъектов критической информационной инфраструктуры на российское и доверенное программное обеспечение. Он будет проходить с 1 сентября 2024 до 1 января 2030 года.
К таким субъектам относятся государственные структуры, а также предприятия или индивидуальные предприниматели, использующие информационные системы в таких важных сферах, как здравоохранение, наука, транспорт, связь, энергетика и другие, передает «Российская газета». 

Отраслевые планы перехода должны быть согласованы и утверждены до 1 сентября следующего года. Окончательно утвердить Планы перехода на доверенное оборудование организаций, которым непосредственно принадлежат значимые объекты критической информационной инфраструктуры предполагается до 1 января 2025 года.

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#здравоохранение
#транспорт
#наука
#энергетика
#оборудование
#предприниматели
#предприятия
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Новую молочную ферму планируют построить в Московской области
16 ноября 2023, 16:33

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В подмосковном Клину построят новую молочную ферму. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Молочно-товарная ферма полного цикла будет рассчитана на 6 000 дойных голов крупного рогатого скота.

«Для реализации проекта инвестор задействует земельные участки общей площадью порядка 2 500 га, в том числе земли бывшего сельхозпредприятия ООО «Колхоз Петровский» на 1 100 га, также предприятие планирует получить землю в аренду без проведения торгов <…> », - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Кроме этого, благодаря новому предприятию в округе появятся 850 новых рабочих мест для жителей Подмосковья.

Стоит отметить, что на ферме планируют обеспечить собственную сырьевую базу по производству кормов и воспроизводству стада.

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#клин
#ферма
#молоко
#владислав мурашов
#предприятие
#земельные участки
#министр
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Аналитик Осадчий допустил рост ставок по вкладам до 15%
16 ноября 2023, 16:09

Фото: istockphoto.com/simpson33

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что ставки по вкладам могут вырасти до 15% уже в декабре.
Он пояснил, что случится это может после заседания ЦБ, которое должно состоятся 15 декабря.

«Инфляция в России в первую неделю ноября в годовом выражении ускорилась до 6,99%. Поэтому велика вероятность нового ужесточения политики ЦБ по ставке. Пока рынок ожидает перехода к снижению ключевой ставки через полгода. Многие банки установили самые высокие ставки по вкладам сроком на шесть месяцев», — пояснил в беседе с Газета.ру Осадчий.

Ране глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что ЦБ России совместно с правительством обсудят предложение депутатов по дифференциации ставки по льготной ипотеке в зависимости от уровня доходов в регионах.

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#банки
#инфляция
#центробанк
#рф
#вклады
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Российская платёжная система «Мир» начала работать на всей территории Венесуэлы
Глава МИД Иван Хиль Пинто: система «Мир» работает на всей территории Венесуэлы
16 ноября 2023, 14:34

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Российская платёжная система «Мир» начала работать на всей территории Венесуэлы. Об этом заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто в ходе брифинга в Москве после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Он рассказал, что в настоящее время на всей территории Венесуэллы можно производить платежи с помощью системы «Мир». Около 36% всех платёжных пунктов страны принимают карты российской системы. 

По словам министра иностранных дел Венесуэлы, на крупнейшем острове государства, который является главным курортным регионом страны (остров Маргарита), производить оплату с помощью карт «Мир» можно в 100% платёжных пунктов.  

Ранее сообщалось, что карты «Мир» начали принимать на территории Вьетнама.

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#россия
#банк
#страны
#экономика
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Центробанк и кабмин обсудят выработку критериев адресной льготной ипотеки
Набиуллина: Ставки по ипотеке «нужно дифференцировать» по регионам РФ
16 ноября 2023, 14:15

Фото: istock / Boy Wirat

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила в Государственной думе, что ЦБ России совместно с правительством обсудят предложение депутатов по дифференциации ставки по льготной ипотеке в зависимости от уровня доходов в регионах. Об этом пишет «Интерфакс».

«У нас страна огромная, разная зарплата в регионах, но при этом ипотечная ставка одинаковая», — заявила глава ЦБ.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин добавил, что это, с одной стороны, позволит россиянам активнее участвовать в строительстве жилья за счет ипотечных программ, а с другой обеспечит равноценную доступность финансов  в рамках ипотечных программ для граждан РФ.

Он отметил, что важно вынести обсуждение с российским правительством, постараться убедить и разработать решения, которые смогут сбалансировать данные вопросы. 

Ранее сообщалось, что ЦБ предложил установить правила взаимодействия банков с клиентами при онлайн-продажах кредитов и вкладов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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