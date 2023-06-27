«Известия»: Центробанк введет минимальную сумму возмещения по страхованию банковских карт

Фото: Фотобанк Московской области
Она составит 100 тысяч рублей
Центробанк России установит минимальный размер возмещения по страхованию банковских карт. Об этом сообщили 26 июня «Известия»
Регулятор подготовил проект нормативного акта, который будет устанавливать обязательные требования к возмещению средств. Согласно нововведениям, которые должны будут вступить в силу с 1 октября 2023 года, страховщик банковской карты будет должен компенсировать клиенту всю сумму похищенного, если она будет не больше 100 тысяч рублей. В случае более крупной кражи также вернут не менее указанной суммы. При этом страховая компания может по своей инициативе установить и более высокую компенсацию.
Как отмечает издание, введение таких лимитов поможет значительной части россиян рассчитывать на полное возмещение причиненного ущерба, так как средняя сумма хищений с одной банковской карты не превышает 15,3 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что россияне стали реже пользоваться банковскими картами. За первый квартал 2023 года число активно используемых банковских карт (по которым совершили хотя бы одну операцию) упало на 3 процента.
Регулятор подготовил проект нормативного акта, который будет устанавливать обязательные требования к возмещению средств. Согласно нововведениям, которые должны будут вступить в силу с 1 октября 2023 года, страховщик банковской карты будет должен компенсировать клиенту всю сумму похищенного, если она будет не больше 100 тысяч рублей. В случае более крупной кражи также вернут не менее указанной суммы. При этом страховая компания может по своей инициативе установить и более высокую компенсацию.
Ранее стало известно, что россияне стали реже пользоваться банковскими картами. За первый квартал 2023 года число активно используемых банковских карт (по которым совершили хотя бы одну операцию) упало на 3 процента.
Артем Путинцев