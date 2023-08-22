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«Известия»: Число неплательщиков по банковским кредитам за год выросло на 3,3 млн

22 августа 2023, 07:24

Фото: iStock/alexialex

В России число неплательщиков по банковским кредитам в первом полугодии 2023-го достигло 17,7 млн против 14,4 млн в такой же период годом ранее. Об этом говорится в данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которые изучили «Известия». В пользу банков планируется принудительно взыскать с граждан два с половиной триллиона рублей.
Наибольшее количество должников сейчас проживает в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, а также Московской, Свердловской и Челябинской областях.

В последнее время кредитные организации предпочитают сами подавать в суд на заемщиков, а не передавать дела коллекторам, пояснили изданию в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).


Ещё одной причиной увеличения количества дел по просроченным долгам стала возросшая инфляция — она влияет на платежеспособность клиентов.

Наконец, столь заметный рост может быть связан и с отменой послаблений, использовавшихся банками в минувшем году, которые позволили отложить признание проблемной задолженности. Так считает управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Валерий Пивень.

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#кредиты
#долги
#приставы
#фссп
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Экономист Иванов предрек крупным странам Европы рецессию в 2024 году
Экономист Иванов предрек Британии и другим странам ЕС рецессию в 2024 году
22 августа 2023, 06:13

Фото: iStock/Professor25

Заместитель генерального директора «Эксперт РА» Николай Иванов заявил, что Великобритания и крупные европейские государства в 2024 году могут столкнуться с рецессией.
«Мы ожидаем разнонаправленных процессов в разных частях мира. Если базовым сценарием является «мягкая посадка» для экономик США и Китая, а также минимальные перемены для Индии, то экономическая ситуация в еврозоне выглядит более опасной», — цитирует РИА Новости слова собеседника.

Ивано добавил, что мировая экономика успешно ростом процентных ставок центробанков. В настоящее время замедление не стало рецессией, но на 2024 год прогнозы более трудные. Полноценная рецессия может произойти в Британии и других странах ЕС.

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#европа
#экономика
#страны
#евросоюз
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Правительство РФ поручило «Газпрому» и «Новатэку» газифицировать Камчатку
22 августа 2023, 03:21

Фото: iStock/Mik122

Правительство РФ поручило «Газпрому» в первом квартале 2024 года заключить договор поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2» для газификации Камчатки. Об этом пишет ТАСС.
По информации агентства, Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, «Газпром» и региональные власти к третьему кварталу 2025 года определят оптовую цену для потребителей на регазифицированный СПГ. В четвертом квартале необходимо будет определить источник финансирования, который сможет компенсировать разницу между экономически обоснованной ценой на газ и регулируемой оптовой ценой.

Кроме того, правительство поручило «Новатэку» в третьем квартале текущего года разработать инвестиционную декларацию по комплексу регазификации СПГ на Камчатке и направить ее в Росморречфлот. «Новатэк» также должен выполнить инженерные изыскания по проекту строительства береговой инфраструктуры и разработать проектную документацию.

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#правительство
#газпром
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Bloomberg: Запад покупает нефть из РФ выше потолка цен
Bloomberg: Западные компании покупают российскую нефть выше потолка цен
21 августа 2023, 23:53

Фото: iStock/bashta

Западные компании приобретают нефть из РФ по стоимости, превышающей потолок цен, которую установила G7. Об этом пишет Bloomberg.
В публикации говорится, что около 40% судов, перевозящих российскую нефть, принадлежат компаниям из стран Запада, поэтому они должны соблюдать установленный ценовой потолок.

В то же время стоимость российской нефти Urals в российских портах на Черном и Балтийском морях в последние дни составляла около $71 за баррель, что на $11 превышает установленный потолок.

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#россия
#нефть
#цены
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Для подмосковных предпринимателей разработали бесплатное бизнес-обучение
21 августа 2023, 18:09

Фото: Istockphoto / Deagreez

Московский областной филиал РАНХиГС вместе с подмосковным центром «Мой бизнес» разработал бесплатную программу обучения предпринимателей, сообщили в пресс-службе филиала. Программу реализуют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом.
Тренинги и вебинары стартуют с 4 сентября и продлятся до 14 сентября. Предпринимателей научат основам бизнес-планирования, тому, как сделать конкурентный анализ и разработать маркетинговую стратегию. На тренингах расскажут и о способах привлечения инвестиций, возможностях оценки эффективности и рисков.
 
Первый модуль, «Основы бизнес-планирования», пройдёт с 4 по 7 сентября. Второй модуль, «Контент на миллион, или учимся писать продающие тексты», состоится с 11 по 14 сентября. 
 
Завершившие программу участники получат сертификаты РАНХиГС установленного образца. Авторов проектов-победителей ждут призы и памятные подарки.
 
Обучение будет бесплатным. Узнать всю информацию и зарегистрироваться можно на сайте
 
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#экономика
#обучение
#бизнесмен
#предприниматели
#московская область
#подмосковье
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Подмосковное хозяйство по выращиванию картофеля получило грант более 4 млн рублей
21 августа 2023, 13:05

Фото: istockphoto.com/Albert Yarullin

Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) «Плод продовольственного картофеля» из Клина Московской области получило грант в размере 4,7 млн руб.
«КФХ на выращивание картофеля выделена господдержка в размере 4,7 млн руб. Грант будет использован для покупки сельскохозяйственной техники. В следующем году хозяйство планирует вырастить порядка 250 т картофеля, при выходе на полную мощность объемы достигнут 550 т в год», – приводит АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья слова курирующего Минсельхозпрод зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

При этом, продукцию КФХ планирует реализовывать как оптом, так и в розницу.

До этого предприниматель Дмитрий Моргунов поделился как понять, что наступило время открыть своё дело, и на что ориентироваться, начиная заниматься предпринимательством. Как передают «Дни.ру», специалист навзал показатели, по которым можно определить, готовы ли вы начать свой бизнес. К ним он отнёс наличие конкретной идеи и бизнес-плана, знаний и опыта, маркетинговой стратегии, ресурсов и команды, а также финансы и готовность к рискам.

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#дело
#бизнес
#предприниматель
#господдержка
#фермерские хозяйства
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Райффайзенбанк вводит комиссию за переводы в долларах
21 августа 2023, 12:58

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

С 1 сентября Райффайзенбанк вводит 50%-ю комиссию за входящие переводы в долларах США. Об этом сообщается на сайте банка.
В банке уточнили, что минимальная комиссия составит тысячу долларов США, но она не должна превышать сумму поступающих денег. А максимальная сумма комиссии достигнет 10 тысяч долларов. 

Уточняется, что такие меры приняты из-за постоянно меняющихся рыночных условий, которые в настоящее время требуют введения ряда ограничений. 

Нововведение касается всех клиентов банка: физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Ранее, 3 июля, Райффайзенбанк прекратил осуществлять переводы евро в банки России. Также были введены ограничения на переводы в евро. 

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#банк
#ограничения
#комиссия
#доллар
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Цены на газ в Европе резко возросли из-за готовящихся забастовок на газовых платформах в Австралии
21 августа 2023, 10:50

Фото: iStock/Anton Zubchevskyi

В Европе на 16% выросли цены на газ из-за сообщений СМИ о готовящихся забастовках в Австралии. Такие данные приводит лондонская биржа ICE.
Торги были открыты у отметки 478,1 долларов за тысячу кубометров. При этом, накануне биржевая цена на газ составляла 410,4 доллара.

 Ранее агентство Reuters сообщало, что 2 сентября австралийские профсоюзы на морских газовых платформах планируют устроить забастовку. Это может сильно сказаться на поставках сжиженного природного газа от ведущего мирового поставщика. Из-за существующего риска срыва экспорта цены на газ на биржах начали стремительно расти.

Кроме того, напомним, что в прошлую среду, 16 августа, цена на газ почти поднялась до отметки в 500 долларов за тысячу кубометров. 

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#газ
#биржа
#цена
#австралия
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Советские практики лягут в основу экономики Запорожской области
21 августа 2023, 09:43

Фото: iStock/vagant

Экономика Запорожской области будет развиваться по лучшим советским практикам. Об этом сообщает РИА Новости.
В ближайшие 10 лет в регионе будет внедрена новая система, которая основывается на государственно-частном партнёрстве.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, как возникла такая идея. В первую очередь властей привлекла статистика, которая наблюдалась в Советском Союзе – ежегодный рост экономики составлял 15%. Затем необходимо было учесть современную предпринимательскую и рыночную модель, а также нестабильную «боевую» обстановку в регионе. В результате объединения этих составляющих, получилась наиболее подходящая для Запорожской области экономическая модель. 

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#экономика
#ссср
#запорожская область
#развитие
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WSJ: Китайский экономический рост подошёл к концу спустя 40 лет
21 августа 2023, 06:51

Фото: iStock/TexBr

Китайский экономический рост, длившийся почти 40 лет и сделавший страну одной из крупнейших мировых экономик, подошел к концу, пишут экономические обозреватели The Wall Street Journal (WSJ) Линлин Вэй и Стелла Ифань Се.
На протяжении десятилетий экономический подъем позволял властям КНР, поясняют журналисты, инвестировать в строительство заводов, небоскребов и дорог.

«Эта модель вызвала необычайный период роста, который поднял Китай из бедности и превратил его в мирового гиганта, чье экспортное мастерство распространилось по всему миру», — подчеркивается в статье. 

Однако сегодня эта экономическая модель себя исчерпала. У Пекина заканчиваются возможности для расширения инфраструктуры, в некоторых частях Китая находятся малоиспользуемые мосты и аэропорты, миллионы квартир пустуют, а окупаемость инвестиций резко снизилась.

Пекин может обратиться к США за помощью во время визита в КНР министра торговли США Джины Раймондо, пишет издание Politico. Издание пишет, что экономические проблемы у Китая возникли из-за сокращения экспорта и иностранных инвестиций. Также растёт безработица среди молодёжи. Аналитики считают, что «некогда неудержимый экономический гигант наконец-то попал в серьезную выбоину».

По прогнозам экспертов, задачей министра торговли США во время визита в Китай будет продвижение американского экспорта. Пекин в свою очередь будет стремиться смягчить введённые Вашингтоном ограничения. В октябре прошлого года США ужесточили контроль за экспортом современных полупроводников в Китай, а в августе нынешнего года ограничили инвестиции в некоторые секторы китайской экономики.

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#китай
#экономика
#рост
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