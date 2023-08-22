«Известия»: Число неплательщиков по банковским кредитам за год выросло на 3,3 млн

Фото: iStock/alexialex
В России число неплательщиков по банковским кредитам в первом полугодии 2023-го достигло 17,7 млн против 14,4 млн в такой же период годом ранее. Об этом говорится в данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которые изучили «Известия». В пользу банков планируется принудительно взыскать с граждан два с половиной триллиона рублей.
Наибольшее количество должников сейчас проживает в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, а также Московской, Свердловской и Челябинской областях.
В последнее время кредитные организации предпочитают сами подавать в суд на заемщиков, а не передавать дела коллекторам, пояснили изданию в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Ещё одной причиной увеличения количества дел по просроченным долгам стала возросшая инфляция — она влияет на платежеспособность клиентов.
Наконец, столь заметный рост может быть связан и с отменой послаблений, использовавшихся банками в минувшем году, которые позволили отложить признание проблемной задолженности. Так считает управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Валерий Пивень.
Читайте также:
Экономист Зубец предупредил об опасности кредитной амнистии для семей с детьми
Банк России до конца года не будет ограничивать полную стоимость кредита
В России предрекли кредиты под 35% годовых после повышения ключевой ставки
В последнее время кредитные организации предпочитают сами подавать в суд на заемщиков, а не передавать дела коллекторам, пояснили изданию в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Наконец, столь заметный рост может быть связан и с отменой послаблений, использовавшихся банками в минувшем году, которые позволили отложить признание проблемной задолженности. Так считает управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Валерий Пивень.
Читайте также:
Экономист Зубец предупредил об опасности кредитной амнистии для семей с детьми
Банк России до конца года не будет ограничивать полную стоимость кредита
В России предрекли кредиты под 35% годовых после повышения ключевой ставки
Артем Путинцев