«Известия»: Mercedes-Benz отключил российских дилеров от программного обеспечения

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Теперь, из-за отсутствия доступа к онлайн-системам MB возможно увеличение сроков ремонта. Но обслуживать автомобили будут с помощью «накопленного опыта и знаний».
В апреле дилерская группа «Автодом» закрыла сделку по покупке российских активов немецкого автоконцерна Mercedes-Benz, в том числе подмосковного автозавода ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус». Как следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц, АО «Автодом» стало владельцем 100% долей в «Мерседес-Бенц Капитал Рус».
Сделка была анонсирована в конце октября, когда Mercedes объявил об уходе из России и намерении продать активы. Дилер со своей стороны обещал оперативно подобрать партнёра для загрузки завода, не называя претендентов.
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