«Известия»: Минпромторг рассматривает возможность проведения добровольного эксперимента по маркировке игрушек

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«Проводить добровольный этап планируют не менее года. Также в 2024-м власти примут решение о том, насколько необходима обязательная маркировка этой продукции, этот этап может стартовать уже в 2025–2026 годах», — рассказал собеседник издания.
Ранее «Радио 1» сообщило о том, что председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой создать детские игрушки и товары, отражающие историю специальной военной операции на Украине. По его мнению, рынок детских игрушек в связи с этим «мог бы дополниться наборами солдатиков, сборными моделями и конструкторами военной техники, настольными играми, посвященными ходу СВО».