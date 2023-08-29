«Известия»: Минпромторгу предложили признать майнинг отраслью промышленности

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил «Известиям», что инициатива BitRiver уже направлена на согласование в правительство.
«Его нужно вывести в легальное поле, присвоить соответствующий код экономической деятельности и брать с этого налоги. Я не понимаю, зачем всё это дело ограничивать и запрещать», – заявил Силуанов журналистам в феврале 2022 года.Как ранее рассказывал «Известиям» директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков, в ведомстве предлагают комплексно регулировать цифровые валюты, договорившись с Банком России по поводу ввода в правовое поле майнинга, а также «осуществления возможности проводить международные расчеты и обменные операции с криптовалютой в рамках экспериментально-правового режима».
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