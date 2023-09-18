«Известия»: Продажу нелегального табака обнаружили в 17 регионах России

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Организация «Общественная потребительская инициатива» попросила Минпромторг, МВД и Генпрокуратуру России роверить бизнес по продаже табачных изделий сразу в 17 регионах России, где было выявлено 16,5 тысяч случаев нелегального оборота сигарет. Об этом в понедельник, 18 сентября, пишет газета «Известия».
По информации издания, речь идёт о таких субъектах Федерации, как Москва, Московская, Нижегородская, Орловская, Новосибирская, Омская и другие области.
Согласно данным «Общественной потребительской инициативы», полученным в ходе исследования по маркировке таьачной продукции, самая большая часть нелегальной продукции поступает в Россию из Белоруссии — около 50%. Около 20% от общего объёма контрафакта составляют подделки под российских производителей, а остальное (30%) — это контрабанда из других стран.
Напомним, что в июне президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным. Меры такого регулирования будут направлены на то, чтобы сократить объем незаконного выпуска такой продукции и сырья для ее изготовления.
Теперь производство, хранение и поставка табачных изделий должны осуществляться только после получения лицензий. Наличие разрешений станет обязательным с 1 марта 2024 года. Будет также установлен и порог цены, ниже которого реализация продукции будет не допустима.
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Согласно данным «Общественной потребительской инициативы», полученным в ходе исследования по маркировке таьачной продукции, самая большая часть нелегальной продукции поступает в Россию из Белоруссии — около 50%. Около 20% от общего объёма контрафакта составляют подделки под российских производителей, а остальное (30%) — это контрабанда из других стран.
Теперь производство, хранение и поставка табачных изделий должны осуществляться только после получения лицензий. Наличие разрешений станет обязательным с 1 марта 2024 года. Будет также установлен и порог цены, ниже которого реализация продукции будет не допустима.
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Артем Путинцев