«Известия»: Российские банки ожидают повышения ключевой ставки ЦБ до 14%

На ближайшем заседании 27 октября Центробанк России повысит ключевую ставку до 14 процентов. Об этом заявили евять из двенадцати опрошенных «Известиями» российских банков. До конца года ЦБ может пойти еще на один шаг в этом направлении, полагают аналитики.