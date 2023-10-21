«Известия»: Российские банки ожидают повышения ключевой ставки ЦБ до 14%

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На ближайшем заседании 27 октября Центробанк России повысит ключевую ставку до 14 процентов. Об этом заявили евять из двенадцати опрошенных «Известиями» российских банков. До конца года ЦБ может пойти еще на один шаг в этом направлении, полагают аналитики.
Банк России использует ключевую ставку, чтобы влиять на инфляцию, но слишком высокие проценты считаются тяжёлыми для российской экономики. Если регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже. Вслед за этим повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса; предпринимателям и простым гражданам становится тяжелее брать кредиты и развиваться. Но в то же время людям выгоднее открывать вклады, поскольку банки могут повысить ставки по депозитам, правда, вся соль заключается в том, что они не обязаны этого делать.
С начала октября российские банки уже заняли у Банка России больше 7 трлн рублей. Это может указывать на то, что они ждут очередного повышения ключевой ставки и создают резервы. Тем не менее, считают эксперты, несмотря на такую динамику, в первой декаде октября максимальные ставки по продуктам наблюдались лишь у 10% крупнейших кредитных организаций. А повышение ставки на один или два процентных пункта в моменте не окажет значимого влияния на курс рубля, но будет способствовать его укреплению в будущем.
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«Ключевая ставка заведомо ограничивает возможности экономического роста, а снижение экономического роста неминуемо ведёт к обнищанию населения. Поэтому любое повышение ключевой ставки является негативным для экономики, а значит, и для социальной сферы», — считает экс-министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников.
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Артем Путинцев