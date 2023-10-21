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«Известия»: Российские банки ожидают повышения ключевой ставки ЦБ до 14%

21 октября 2023, 05:06
Фото: iStock/Vladislav_Zolotov

Фото: iStock/Vladislav_Zolotov

На ближайшем заседании 27 октября Центробанк России повысит ключевую ставку до 14 процентов. Об этом заявили евять из двенадцати опрошенных «Известиями» российских банков. До конца года ЦБ может пойти еще на один шаг в этом направлении, полагают аналитики.
Банк России использует ключевую ставку, чтобы влиять на инфляцию, но слишком высокие проценты считаются тяжёлыми для российской экономики. Если регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже. Вслед за этим повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса; предпринимателям и простым гражданам становится тяжелее брать кредиты и развиваться. Но в то же время людям выгоднее открывать вклады, поскольку банки могут повысить ставки по депозитам, правда, вся соль заключается в том, что они не обязаны этого делать.

«Ключевая ставка заведомо ограничивает возможности экономического роста, а снижение экономического роста неминуемо ведёт к обнищанию населения. Поэтому любое повышение ключевой ставки является негативным для экономики, а значит, и для социальной сферы», — считает экс-министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников.


С начала октября российские банки уже заняли у Банка России больше 7 трлн рублей. Это может указывать на то, что они ждут очередного повышения ключевой ставки и создают резервы. Тем не менее, считают эксперты, несмотря на такую динамику, в первой декаде октября максимальные ставки по продуктам наблюдались лишь у 10% крупнейших кредитных организаций. А повышение ставки на один или два процентных пункта в моменте не окажет значимого влияния на курс рубля, но будет способствовать его укреплению в будущем.

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#ключевая ставка
#центробанк
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#цб рф
#кредиты
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ТАСС: Германия втрое или вчетверо переплачивает за американский сжиженный газ
21 октября 2023, 02:53

Фото: iStock/Oliver_Boehmer

Член парламентского комитета ФРГ по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре, являющийся депутатом Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», считает, что Германия в три или четыре раза переплачивает за поставки сжиженного газа из США. Об этом сообщает ТАСС.
«Российский газ выгодный и экологичный, чего не скажешь о нынешних поставках — прежде всего, сжиженного газа из США. Германия платит в три-четыре раза больше за эти поставки, но газ из США, добытый методом фрекинга, не соответствует нашим экологическим стандартам», — подчеркнул парламентарий.

Почти каждый шестой житель Германии заявляет, что из-за высокой инфляции трудно обеспечить себе прожиточный минимум. Это следует из данных опроса, проведённого социологами YouGov по заказу немецкого банка Postbank.

17,2% опрошенных заявили, что не могут оплачивать повседневные расходы из-за подсочивших в этом году цен. Год назад так отвечали 11% респондентов. Используют накопления для покрытия ежедневных трат 28,1% респондентов, еще 10% опрошенных тратят на эти цели значительную часть сбережений. Достаточный уровень дохода в условиях выросших цен отмечается только у 39% опрошенных.

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#россия
#германия
#газ
#плата
#сша
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Дефицит бюджета США вырос ещё на 320 миллиардов долларов
21 октября 2023, 00:38

Фото: iStock/MarianVejcik

Дефицит американского бюджета продолжил свой рост, увеличившись за текущий финансовый год ещё на $320 млрд. Об этом сообщили как министр финансов США Джанет Йеллен, так и глава административно-бюджетного управления администрации Белого дома Шаланда Янг.
Расходы Соединённых Штатов, согласно официально обнародованной информации, уже преодолели отметку $6,1 трлн, а доходы составили свыше $4,4 трлн. В итоге сейчас дефицит американского бюджета достиг отметки в 6,3% ВВП страны.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в федеральном бюджете США практически закончились деньги, ранее выделенные Конгрессом на помощь Украине.

Кроме этого, государственный долг страны в очередной раз обновил свой исторический максимум Инвесторы предупреждают об опасности складывающейся ситуации: предложение ценных бумаг уже превышает спрос, от них начинают активно избавляться. Высокие процентные ставки и огромная задолженность могут подтолкнуть экономику страны к рецессии еще до конца нынешнего года.

Спрос на американские государственные ценные бумаги пошатнули многие факторы. Кроме высоких ставок, на это оказали влияние, в частности, растущий дефицит бюджета и просто неподъемный государственный долг. Только за первый день нового финансового года госдолг США увеличился на 275 миллиардов долларов. Это больше, чем все суверенные обязательства России.

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#бюджет
#сша
#минфин
#деньги
#дефицит
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В Сергиевом Посаде в 2024 году построят новую экоферму
20 октября 2023, 21:44

Фото: Минсельхозпрод МО

В городском округе Сергиев Посад появится экоферма. Ход строительства проверили сотрудники подмосковного Главгосстройнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Застройщик, ООО «Зеленград», планирует возвести экоферму в рекордно короткие сроки – менее, чем за полгода. На ферме будут выращивать коров, птиц и овец, производить молочную и мясную продукцию», – говорится в сообщении.
Большой животноводческий комплекс будет включать молочный цех, цех полуфабрикатов, птичники для бройлеров и несушек, коровник, овчарню. Будут возведены все необходимые инфраструктурные объекты.
 
Рабочие приступили к «нулевому циклу» работ. При строительстве применяют лёгкие стальные тонкостенные конструкции, что позволит завершить работы уже в первом полугодии 2024 года.

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#ферма
#строительство
#сельское хозяйство
#главгосстройнадзор мо
#подмосковье
#московская область
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В Дубне будут производить жизненно необходимые лекарства
20 октября 2023, 19:00

Фото: Мининвест МО

В особой экономической зоне «Дубна» начали строительство производства лекарств, в том числе входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших. Объём инвестиций компании «Аргументум Фарма» превышает 1,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Площадь научно-производственного комплекса составит более 6,5 тыс кв м. Строители уже возвели колонны и каркас здания. Завершить строительство планируют до конца II квартала 2025 года.   

Компания будет производить лекарства для стабилизации артериального давления, лечения аритмии, тахикардии и инфаркта миокарда. На предприятии будут производить анальгетики, препараты для лечения ревматических и онкологических заболеваний.   На предприятии создадут свыше 100 рабочих мест. С запуском второй очереди штат будет увеличен. 

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В Волоколамске запустили производство растительного сыра тофу

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#мининвест мо
#экономика
#лекарства
#производство
#оэз «дубна»
#московская область
#подмосковье
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Вице-премьер РФ Белоусов разделил бизнес на «крысить», «хрючить» и «копытить»
Вице-премьер РФ Белоусов рассказал о неочевидных типах бизнеса
20 октября 2023, 18:30

Фото: istockphoto/Thapana Onphalai

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал о классификации способов ведения бизнеса, которую придумал его знакомый в 90-е годы прошлого века. Он назвал три типа бизнеса: «крысить», «хрючить» и «копытить».
Подводя итог пленарной сессии экспортного форума «Сделано в России», посвященной теме «Единороги на рынках будущего», вице-премьер напомнил, что «Единорогами» называют стартапы, рыночная стоимость которых составляет 1 миллиард долларов и более. Вице-премьер сравнил историю успеха компаний-единорогов с Золушкой.

Что касается нестандартной классификации, то Белоусов раскрыл, что означает озвученная им градация. «Крысить» — это значит по-быстрому налететь, съесть и бежать к другой кучке. «Хрючить» — это когда есть одно корыто с пищей сомнительной свежести и происхождения, и все к нему припадают, отталкивая друг друга. «Копытить» — это когда приходится долго-долго стучать по льду копытами, чтобы извлечь из-под него кусочек ягеля, который можно съесть. Вице-премьер с удовольствием отметил, что термина «единорожить» нет и не может быть в этом сомнительном ряду.

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#бизнес
#рынок
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В Волоколамске запустили производство растительного сыра тофу
20 октября 2023, 17:33

Фото: Istockphoto / Amarita

В Волоколамске начали производить сыр тофу. Компания «Стимул» намерена поставлять свою продукцию в рестораны азиатской кухни Москвы и Подмосковья, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Подобрать помещение для размещения производства компании помогла Корпорации развития Московской области. Объём инвестиций в проект на первом этапе превысил 25 млн рублей. Производственные мощности компании позволяют выпускать 3 тонны готовой продукции в смену. На предприятии создали 20 рабочих мест», – рассказала Зиновьева.
«Стимул» производит сыр «тофу» на основе соевого молока уже 10 лет. Для производства продукции используется только натуральное сырье - соевые бобы, вода и натуральный загуститель. Сырьё закупают у проверенных российских производителей.

Производственный комплекс в Подмосковье состоит из нескольких цехов. Проверять сырьё и готовую продукцию, разрабатывать новые рецептуры и технологии будут в собственной лаборатории.

В ближайшее время планируется оборудовать на предприятии цех для переработки соевых отходов в гранулы, которые в дальнейшем будут использоваться для производства кормов для животных.

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В Подмосковье планируют локализовать автопроизводство из Китая

Подмосковье приняло участие в форуме «Сделано в России 2023»

Подмосковный агропром экспортирует продукцию в 70 стран
#производство
#волоколамск
#екатерина зиновьева
#сыр
#продукты
#экономика
#подмосковье
#московская область
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Альфа-банк откроет два филиала за пределами России
Банк России одобрил открытие двух филиалов Альфа-банка в Китае
20 октября 2023, 17:08

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Банк России одобрил открытие двух филиалов Альфа-банка в Китае. Об этом на форуме «Сделано в России» сообщил директор частного банка Владимир Верхошинский.
Он отметил, что филиалы планируется открыть в Шанхае и Пекине. По словам Верхошинского, эти города выбраны не случайно – первый можно назвать столицей бизнеса Китая, а второй является политической столицей. 

По словам директора Альфа-банка, работа Центробанка по одобрению открытия филиалов была проведена так, что компании удалось не тратить месяц для плановой процедуры. Таким образом, все дальнейшие решения будут зависеть от китайского регулятора. 

Ранее сообщалось, что ФАС оштрафовала российский банк из-за жалобы россиянина на ненадлежащую рекламу, а также за невыполнение предписания. 

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#китай
#россия
#банк
#центробанк
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Китай ограничит экспорт сырья для производства электромобилей
Reuters: Китай с 1 декабря этого года ограничит экспорт графита
20 октября 2023, 16:17

Фото: iStock/Shutter2U

Правительство Китая приняло решение ограничить экспорт графита с 1 декабря этого года. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что Китай – крупнейший мировой производитель и экспортёр графита. Страна также занимается переработкой свыше 90% всего графита, который затем используется для изготовления аккумуляторов для электромобилей. 

Китай вводит ограничения на экспорт, которые коснутся поставок как натурального, так и искусственного графита. Ранее последний уже был взят под временный контроль Минторга страны. 

Как пояснил аналитик консалтинговой компании Mysteel Чанг Ке, сокращение экспорта связано с необходимостью внутреннего распределения графита. Он отметил, что в настоящее время заметен рост продаж электромобилей, строительства новых производств по выпуску аккумуляторов, что может привести к дефициту графита. 

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#китай
#поставки
#электромобили
#экспорт
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Названы условия укрепления рубля
Экономист Гинько заявил об укреплении рубля при оплате импорта в нём
20 октября 2023, 14:36

Фото: istockphoto.com/Max Zolotukhin

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько заявил, что рубль сможет укрепиться при условии, если оплата импорта будет осуществляться в нём.
«Для рубля принципиальная точка разворота к укреплению наступит тогда, когда мы практически весь импорт сможем закупать за рубли. Когда мы этого добьёмся, то полностью пропадёт зависимость внешней торговли России от каких-то токсичных моментов и курсов доллара и евро», — пояснил в беседе с RT Гинько.

При этом, он подчеркнул, что сейчас что-либо прогнозировать очень сложно и-за общемировых и политических событий. Однако, считает эксперт, несмотря на так называемую турбулентность наступает эпоха, когда наиболее сильными будут те страны, которые имеют свои сырьевые ресурсы. К ним относится и Россия.

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#россия
#рубль
#валюта
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