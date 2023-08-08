«Известия»: У семейных пар может появиться шанс вернуть треть денег за аренду жилья

Обещанного Россией странам Африки бесплатного зерна не хватит, чтобы прекратить рост цен на него. Об этом в интервью французскому радио заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, слова которого приводятся на официальном сайте госдепартамента.

«Предложение России — капля в море. Это не решает проблему, не остановит рост цен», — отметил Блинкен.



Ранее американский госсекретарь заявил, что США «продолжат» содействовать экспорту продовольствия, в том числе из России, если страна вернется в зерновую сделку. Блинкен также считает, что США принимали меры для решения проблем с доставкой и страхованием в рамках действия зерновой сделки.



Артем Путинцев