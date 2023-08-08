«Известия»: У семейных пар может появиться шанс вернуть треть денег за аренду жилья

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Семейные пары любого возраста в России, арендующие жильё, должны получать субсидию, которая покрывает минимум 30 процентов их расходов на эти цели. С таким предложением, как пишут «Известия», обратились в правительство РФ крупные риэлторские компании.
По их мнению, эта мера станет отличным способом решения демографической проблемы. А молодые супруги смогут быстрее накопить на ипотеку, что положительно скажется на рынке новостроек.
По задумке, рассчитывать на поддержку государства могут семьи, состоящие в официальном браке более трех лет. При этом каких-либо ограничений по возрасту вводить не планируется.
Компенсировать плату за съемное жилье можно за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для таких семей.
Ранее зампред департамента аренды федеральной компании «Этажи» Дарья Хлыстова сообщила, что повышенный спрос привел к увеличению ставок аренды. По словам специалиста, в некоторых крупных городах России уже сейчас можно ощутить нехватку доступных предложений. Например, за последний месяц количество доступных для долгосрочной аренды квартир в Москве сократилось на 14%, в Перми — на 11%, в Санкт-Петербурге — почти на 10%.
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По задумке, рассчитывать на поддержку государства могут семьи, состоящие в официальном браке более трех лет. При этом каких-либо ограничений по возрасту вводить не планируется.
Ранее зампред департамента аренды федеральной компании «Этажи» Дарья Хлыстова сообщила, что повышенный спрос привел к увеличению ставок аренды. По словам специалиста, в некоторых крупных городах России уже сейчас можно ощутить нехватку доступных предложений. Например, за последний месяц количество доступных для долгосрочной аренды квартир в Москве сократилось на 14%, в Перми — на 11%, в Санкт-Петербурге — почти на 10%.
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Артем Путинцев