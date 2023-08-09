«Известия»: В Центробанке допустили дальнейшее повышение ключевой ставки

Фото: Пресс-служба Банка России
Новое повышение ключевой ставки возможно уже в сентябре, поскольку сейчас отсутствуют дезинфляционные риски, которые позволили бы оставить ее на прежнем уровне. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин.
«Для того чтобы ставка в конечном итоге осталась неизменной, необходимо, чтобы действительно появились дезинфляционные риски, которые в настоящее время не наблюдаются», — сказал Заботкинв ответ на вопрос о возможном решении касательно ставки в сентябре.Представитель регулятора пояснил, что, если совет директоров ЦБ в своих заявлениях допускает вероятность повышения ключевой ставки «на ближайших заседаниях» — велика вероятность того, что это будет сделано уже буквально на следующем.
Напомним, что 21 июля Банк России после длительной паузы (начиная с сентября 2022 года) резко поднял ключевую ставку до 8,5% годовых, сославшись на усиление инфляционного давления. В ЦБ уточнили, что эта мера связана с ростом внутреннего спроса и дестабилизацией рынка.
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