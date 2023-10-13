К работе на подмосковном заводе кормов привлекли животных-дегустаторов

Фото: Минсельхозпрод МО
Завод кормов для домашних питомцев в Дмитровском городском округе перед выпуском продукции в оборот тестирует её на вкус с помощью животных. Об этом сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
«Научно-производственный центр кормовых технологий» может производить до 23 тыс тонн сухих и порядка 13 тыс тонн влажных кормов в год. 95% сырьевой базы – отечественного производства. Тестирование свойств кормов проходит в условиях, приближенных к домашним. На предприятии работают животные-дегустаторы – 42 кошки и 28 собак», – рассказал Филимонов.Животные живут и работают в научно-исследовательском центре предприятия, который изучает потребительские свойства продукции. Собаки и кошки тестируют корма на вкусовую привлекательность – четвероногим экспертам дают выбор между новинкой и продуктом конкурентов. Помимо этого, дегустаторы проверяют, как продукт усваивается. Эти исследования предприятие проводит вместе с Всероссийским институтом животноводства.
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Лора Луганская