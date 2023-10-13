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К работе на подмосковном заводе кормов привлекли животных-дегустаторов

13 октября 2023, 18:58
Фото: Минсельхозпрод МО

Фото: Минсельхозпрод МО

Завод кормов для домашних питомцев в Дмитровском городском округе перед выпуском продукции в оборот тестирует её на вкус с помощью животных. Об этом сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
«Научно-производственный центр кормовых технологий» может производить до 23 тыс тонн сухих и порядка 13 тыс тонн влажных кормов в год. 95% сырьевой базы – отечественного производства. Тестирование свойств кормов проходит в условиях, приближенных к домашним. На предприятии работают животные-дегустаторы – 42 кошки и 28 собак», – рассказал Филимонов.
Животные живут и работают в научно-исследовательском центре предприятия, который изучает потребительские свойства продукции. Собаки и кошки тестируют корма на вкусовую привлекательность – четвероногим экспертам дают выбор между новинкой и продуктом конкурентов. Помимо этого, дегустаторы проверяют, как продукт усваивается. Эти исследования предприятие проводит вместе с Всероссийским институтом животноводства.


Животные живут в комфортных условиях под присмотром ветеринаров, кинолога, фелинолога, грумера и других сотрудников.

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#дмитров
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Эксперт по мясопереработке Рябинкин дал прогноз по ценам на мясо
Эксперт по мясопереработке Рябинкин: Скачка цен на мясо не ожидается
13 октября 2023, 19:24

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

Серьезного подорожания мясной продукции к Новому году в России не предвидится. Об этом сообщил ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин.
В беседе с изданием NEWS.ru специалист отметил, что цены на баранину, например, будут во многом зависеть от Ирана. Иранцы скупают баранье мясо в Дагестане и Калмыкии, берут в аренду бойни. По словам эксперта, им дешевле покупать баранину за валюту, потому что курс доллара у них стабильный.

Цены на говядину находятся в зависимости от Белоруссии, отметил Рябинкин. Если из союзной республики будут стабильные и достаточно обширные поставки, то цены до Нового года будут даже немного снижаться, а потом пойдут вверх, как это бывает перед праздниками.

По словам эксперта, основной скачок цен уже прошел и составил около 35-40%. Поэтому ждать резкого подорожания мяса к Новому году не стоит. Рябинкин уточнил, что цены начали расти с начала весны, а теперь оптовые продавцы и сетевые магазины стараются понемногу идти на уступки. Например, цены на говядину уже снизились, хотя и незначительно.

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#цены
#поставки
#новый год
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ЦБ сообщил, что годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы продолжит расти
ЦБ: инфляция в России достигла 6% в сентябре и продолжит расти
13 октября 2023, 19:10

Фото: iStock/IUshakovsky

Годовая инфляция в России в сентябре достигла 6% и в ближайшие месяцы продолжит расти. Об этом говорится в материалах Центробанка.
По информации регулятора, инфляция в РФ в этом году складывается около верхней границы прогноза от 15 сентября в размере шести–семи процентов. Согласно информации Центрального банка, потребительские цены увеличились на 0,87%. 

Напомним, в августе размер инфляции в России составил 5,15%. По прогнозу регулятора, в следующем году инфляция составит порядка четырех процентов.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам 2023 года инфляция будет нормальной — около 5%. Он отметил, что это является хорошим значением, так как «для нас слишком низкая инфляция — не очень большой подарок».

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#рф
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Путин поручил Росфинмониторингу контролировать указ о валютной выручке
Путин: Росфинмониторинг проконтролирует исполнение указа о валютной выручке
13 октября 2023, 18:19

Фото: iStock/ipopba

Президент РФ Владимир Путин. заявил, что Росфинмониторинг будет контролирующим органом по исполнению указа о валютной выручке для контроля за денежными потоками. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
По словам российского лидера, подписанный указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте является результатом совместной работы правительства, администрации президента и Банка России. Путин отметил, что назначение Росфинмониторинга необходимо для получения достоверной и полной информации о денежных потоках.

Ранее сообщалось, что требование об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами вступит в силу с 16 октября. По данным кабмина РФ, крупные экспортеры из числа установленных 43 групп компаний должны будут зачислять от 80% валютной выручки на счета в России. Затем им предстоит реализовать 90% от этого объема на внутреннем рынке.

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#россия
#бюджет
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#ес
#путин
#рф
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Путин заявил, что бюджет устроит курс «чуть-чуть пониже» нынешнего
Путин заявил, что для российского бюджета нужен курс доллара чуть пониже
13 октября 2023, 18:08

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что курс рубля к доллару не связан с какими-то проблемами в российской экономике, вопрос стоит лишь в валютном регулировании. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
По мнению российского президента, бюджет РФ устраивает курс, который будет «чуть-чуть пониже» того, который есть сейчас. Путин добавил, что российская экономика стабильна, макроэкономические показатели положительные.

Глава российского государства подчеркнул, что если бы ситуация была нормальной, то указа об обязательной продаже некоторыми экспортерами валютной выручки не появилось бы.

Ранее сообщалось, что требование об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами вступит в силу с 16 октября. По данным кабмина РФ, крупные экспортеры из числа установленных 43 групп компаний должны будут зачислять от 80% валютной выручки на счета в России. Затем им предстоит реализовать 90% от этого объема на внутреннем рынке. 

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#россия
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#бюджет
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#ес
#путин
#рф
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Площадь сева озимых культур в Подмосковье превысила 95 тыс га
13 октября 2023, 17:06

Фото: Минсельхозпрод МО

В Московской области завершили сев озимых культур. В этом году площадь их сева превысила 95 тыс га, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Под урожай будущего года озимыми зерновыми в регионе засеяли более 84 тысяч гектаров, озимым рапсом – 10,5 тыс га. При этом план по севу масличных культур перевыполнен: засеяно на 3,6 тыс га больше, чем в прошлом году», – сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба
Как пояснили в министерстве, озимые культуры до наступления зимы прорастают и продолжат расти весной следующего года. Уборочная кампания 2024-го начнется со сбора урожая озимых. Яровые культуры созреют позже.

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Путин: Киев всегда выступал за зону свободной торговли в СНГ
13 октября 2023, 16:25

Фото: kremlin.ru

Украина всегда пыталась создать зону свободной торговли в СНГ, заявил российский лидер Владимир Путин, на заседании Совета глав государств — ​членов СНГ.
По словам президента, Украина всегда держалась в сторону от СНГ, но проталкивала вопрос о зоне свободной торговли, пока не ушла в сторону вступления в ЕС.  

Ранее Владимир Путин также объяснил, что некоторые страны еще числятся в составе содружества, однако, в этом формате уже не работают. К таким государствам Путин отнёс Украину, Грузия и Молдову.

СНГ было основано 8 декабря 1991 года. Эта организация призвана регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР.

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Требование обязательной продажи валютной выручки вступит в силу 16 октября
13 октября 2023, 16:18

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Требование об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами вступит в силу с 16 октября. Об этом сообщили в кабинете министров Российской Федерации.
Крупные экспортеры из числа установленных 43 групп компаний должны будут зачислять от 80% валютной выручки на счета в России. Затем им предстоит реализовать 90% от этого объема на внутреннем рынке. Как считают в Центробанке, такая мера улучшит ситуацию с ликвидностью, а также повлияет на снижение краткосрочной волатильности.

Большинство участников внешнеторговой деятельности смогут сохранить уже устоявшиеся и отработанные схемы. Таким образом, увеличение привлекательности для россиян хранить сбережения в рублях окажет заметную поддержку национальной валюте.

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Воробьёв открыл в Волоколамске крупнейший вьетнамский животноводческий комплекс
13 октября 2023, 15:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл первую очередь животноводческого комплекса «ТиЭйч-Рус Милк Фуд» под Волоколамском. Это крупнейший в Подмосковье инвестиционный проект по молочному животноводству.
Соглашение о строительстве комплекса правительство Московской области и концерн TH-True Milk подписали в ходе поездки подмосковной делегации во Вьетнам в 2015 году. 
«Мы реализуем уже более 200 проектов по импортозамещению. Сегодня мы открыли комплекс на 3 тыс голов. Вчера мы были на молочной ферме в Ступине, а сегодня – у наших вьетнамских друзей. Приятно, что никто не отказался от своих планов, собирают очень мощные команды современных молодых инженеров, селекционеров – всех, кто разбирается в технологиях сельского хозяйства, молочного животноводства», – сказал губернатор. 
Он уверен в перспективах бизнеса, который Вьетнам реализует в Подмосковье. 
«Было много скептиков, когда мы приехали в Хошимин и в Ханой. С трудом представляли, как можно за 8 тыс км принять решение о таких масштабных инвестициях. Но, похоже, всё идет по плану. Хочу пожелать, чтобы компания была прибыльной. А мы со своей стороны будем максимально направлять все государственные и региональные программы на поддержку подобных современных предприятий», – отметил Воробьёв
Животноводческий комплекс – первый проект в сфере сельского хозяйства, реализуемый компанией из Республики Вьетнам TH Group. После его завершения объем производства молока на предприятии достигнет 65,7 тыс тонн в год. Это более 9% от его общего производства в Подмосковье.
«TH Group пришла в Россию в период эмбарго, став ярким примером иностранных инвестиций Вьетнама в Россию в аграрном секторе. Торжественное открытие первой очереди фермы в Волоколамске – это результат труда и преодоления многих трудностей. Невозможно не отметить особое внимание и поддержку со стороны правительства Московской области, особенно со стороны губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва», – сказал гендиректор ООО «ТиЭйч-Рус Милк Фуд» Нго Минь Хай.
Общий объем инвестиций в проект – 6,8 млрд. рублей. Комплекс рассчитан на 6 тыс коров. Там будут работать около 300 сотрудников из Подмосковья.  
«Хочется сказать слова благодарности правительству России, руководству Московской области и всем ответственным органам России, которые помогают Вьетнаму и компании TH Group реализовать этот важный для нас проект», – сказал министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен
Молочная ферма на территории Подмосковья работает с 2018 года. Валовое производство составляет 15,3 тыс тонн. Предприятию оказали комплексную поддержке в реализации инвестпроекта – предоставили землю без торгов, помогли получить разрешительную документацию, а также кредит по ставке 4% на 6 млрд рублей. 

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#московская область
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#губернатор
#молоко
#ферма
#экономика
#инвестиции
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Viola запустила новую производственную линию в Московской области
13 октября 2023, 14:59

Фото: Мининвест МО

На заводе Viola в городском округе Одинцово увеличили производственные мощности. Предприятие обновило линию по изготовлению плавленых сыров в «ванночках», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
С учётом всех работ максимальная производственная мощность предприятия за год выросла на 50%. Весной компания сдала в эксплуатацию линию по фасовке полутвёрдых сыров. В совокупности эти проекты и другие работы по повышению эффективности позволили заводу нарастить производственную мощность с 15 до 23 тыс тонн продукции за год.
 
Объём годовых инвестиций компании Viola в этом году составил около 250 млн рублей. Предприятие продолжает расширяться, заниматься импортозамещением, обеспечивать новые рабочие места. Сегодня там трудоустроены свыше 250 человек.
 
Обновлённая линия позволит нарастить производство, в том числе самой востребованной позиции в ассортименте Viola – «ванн» весом 400 г.
 
Завод Viola в Московской области с 2009 года производит всю линейку плавленого сыра Viola – в «треугольниках», «ваннах», ломтиках и мягкой упаковке, выпускает нарезку полутвёрдых сыров. Всего на предприятии производят около 80 позиций. 
 
Сыров Viola экспортируются из Подмосковья в страны Азии, Южной Америки и СНГ. 

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#мининвест мо
#сыр
#одинцово
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#подмосковье
#московская область
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