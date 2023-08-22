Кабмин и ЦБ подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов

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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство и ЦБ подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов. Его слова приводит телеканал «Россия-24».
Прежде сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил вести контроль за оттоком капитала из РФ правительству и Центральному Банку. Он также обратил внимание на усиление мер по ограничению спекулятивного спроса. Также, глава государства указал на развитие российской экономики и отметил, что она обошла Германию.
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