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Кабмин и ЦБ подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов

Силуанов: Кабмин и ЦБ подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов
22 августа 2023, 19:40

Фото: сайт Кремля

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство и ЦБ подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов. Его слова приводит телеканал «Россия-24».

Он также сообщил, что иностранные активы будут разблокированы и обменяны на российские. По его словам, данная мера позволит поддержать финансовую стабильность в условиях ограничений, введенных в отношении РФ.

Прежде сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил вести контроль за оттоком капитала из РФ правительству и Центральному Банку. Он также обратил ​внимание на усиление мер по ограничению спекулятивного спроса. Также, ​глава государства указал на развитие российской экономики и отметил, что она обошла Германию.

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Лула да Силва: создание единой валюты БРИКС не должно заменить национальные
22 августа 2023, 20:20

Фото: iStock/MarianVejcik

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что создание единой валюты БРИКС не должно заменить национальные валюты. Об этом бразильский лидер заявил в ходе выступления на саммите БРИКС.
«Я защищаю введение единицы расчета в торговли между странами БРИКС, которая не заменит наши национальные валюты», — отметил глава Бразилии.

Напомним, Лула да Силва уже неоднократно предлагал ввести на территории БРИКС альтернативную доллару валюту. 

Ранее президент России Владимир Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в Восточном экономическом форуме, который начнется 10 сентября. 

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. 

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Путин пригласил представителей деловых кругов стран БРИКС принять участие в ВЭФ
22 августа 2023, 19:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в Восточном экономическом форуме, который начнется 10 сентября. Об этом Путин сообщил в своем видеообращении к участникам делового форума БРИКС.
Российский лидер также выразил уверенность в том, что Деловой форум и Деловой совет БРИКС продолжат свою созидательную работу, которая направлена на углубление контактов между предпринимательскими кругами стран «пятёрки».

«И в заключение хотел бы пригласить представителей деловых кругов наших государств приехать на Восточный экономический форум в Россию, который состоится 10–13 сентября в городе Владивостоке, где по традиции будут обсуждаться вопросы, представляющие интерес в том числе и для бизнес-сообщества стран БРИКС», — подчеркнул Путин.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ активно переориентирует свои транспортно-логистические потоки на надежных партнеров, в том числе из числа стран БРИКС. Глава российского государства назвал логичным факт того, что одним из приоритетов взаимодействия стран БРИКС стало укрепление взаимосвязанности, а также создание новых устойчивых транспортных магистралей. 

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Путин прокомментировал поставки зерна странам Африки на безвозмездной основе

Кабмин и ЦБ подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов

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Путин прокомментировал поставки зерна странам Африки на безвозмездной основе
22 августа 2023, 19:45

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с партнерами из Африки о поставках зерна на безвозмездной основе завершаются. Об этом Путин сообщил в своем видеообращении к участникам делового форума БРИКС.
«В качестве первого шага нами принято решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25–50 тысяч тонн зерна, обеспечив в том числе и бесплатную доставку этих грузов», — подчеркнул глава российского государства.

Путин также отметил, что РФ способна заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся странам.

Напомним, ранее российский лидер заявил, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае выполнения всех обязательств перед ней. Глава государства также отметил, что России чинят препятствия для поставки продовольствия, зерна и удобрений за рубеж.

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#зерно
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#операции
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#путин
#рф
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Путин: Россия активно переориентирует транспортно-логистические потоки
22 августа 2023, 19:38

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ активно переориентирует свои транспортно-логистические потоки на надежных партнеров, в том числе из числа стран БРИКС. Об этом Путин сообщил в своем видеообращении к участникам делового форума БРИКС.
Глава российского государства назвал логичным факт того, что одним из приоритетов взаимодействия стран БРИКС стало укрепление взаимосвязанности, а также создание новых устойчивых транспортных магистралей. К флагманским проектам РФ Путин причислил Северный морской путь и новый международный транспортный коридор «Север – Юг».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам прошедшего года. 

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#россия
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#фрг
#операции
#рф
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БРИКС создаст альтернативу доллару
Силуанов заявил, что страны БРИКС обсуждают общую расчетную единицу
22 августа 2023, 18:08

Фото: сайт Кремля

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны БРИКС обсуждают возможность создания общей расчетной единицы, которая станет альтернативной доллару.
По его словам, возможность введения новой расчетной единицы активно обсуждается участниками объединения.  

Министр подчеркнул, что основной упор в переговорах делается на то, чтобы создать альтернативу доллару. Торговые отношения развиваются и для того, чтобы не зависеть от эмиссионного центра или доллара, БРИКС намерен создать собственную единицу, в которой будет производится расчет. Силуанов добавил, что единого решения в данном вопросе еще нет, но ведутся интенсивные обсуждения. 

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#банк
#министр
#операции
#доллар
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Путин призвал контролировать отток капитала из России
Путин поручил правительству и Центробанку контролировать отток капитала
22 августа 2023, 17:43

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин, в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил о необходимости усиления контроля за оттоком капитала из страны.
На фоне волатильности на фондовом рынке РФ необходимо проработать вопрос спекулятивного спроса и ограничить его, а также вести контроль за оттоком капитала из РФ. Соответствующее поручение глава государства отдал правительству и Центральному Банку.  

Президент также обратил внимание финансового регулятора на необходимость осуществления контроля за инфляцией. Он отметил, что темпы роста российской экономики устойчивы и она вошла в пятерку лидеров. Владимир Путин заявил, что российская экономика обогнала Германию и добавил, что реальные доходы россиян выросли на 4,7% за прошедшее полугодие. 

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#экономика
#владимир путин
#контроль
#доходы
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В Независимом топливном союзе назвали способ побороть дефицит бензина в России
Баженов: нехватка топлива в отдельных регионах не свидетельствует о дефиците по стране
22 августа 2023, 17:35

Фото: iStock/bigtunaonline

Председатель правления, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что проблемы нехватки топлива в отдельных регионах возникают на регулярной основе, но это не свидетельствует о дефиците по стране. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Баженов отметил, что ситуация с сегодняшним дефицитом бензина и дизеля в разных регионах страны связана с географическим и инфраструктурным факторами.

«Просто сама по себе инфраструктура в части обеспечения продукцией в этих регионах оставляет желать лучшего. И, по сути, там и с сообщением в отношении поставок тоже есть определенные сложности и трудности. И поэтому более менее регулярно такая ситуация происходит», — приводит слова эксперта Общественная служба новостей.

Баженов подчеркнул, что в РФ производство бензина и дизеля находится на профицитном уровне. Эксперт добавил, что для устранения проблем с недостаточностью топлива необходимо вводить конкретные стимулы на поставку в те регионы, где наблюдается определенный дефицит.

Напомним, ранее выяснилось, что примерно 10 российских регионов столкнулись с дефицитом бензина, с нехваткой и подорожанием дизеля. Гендиректор крымского ООО «Мосрегионгаз» Герман Колотов связывает нехватку топлива на заправках в южных регионах со сроками доставки грузов по железным дорогам, которые нарушили.

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#топливо
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#инфраструктура
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#страны
#дефицит
#поставки
#рф
#служба
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Путин: Россия вошла в число пяти крупнейших экономик мира и обогнала Германию
Путин заявил, что Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира
22 августа 2023, 17:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам прошедшего года. Об этом он сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Глава государства также отметил, что бюджетная ситуация в стране стабильна и существенных рисков не несет.  

По его словам, России удалось войти в пятерку стран, чья экономика является крупнейшей в мире. Владимир Путин подчеркнул, во внутренней и внешней торговле увеличивается количество расчетов, которые производятся в российской национальной валюте. За полтора года, доля расчета в рублях выросла более чем в три раза, заявил президент. 

 
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Страны БРИКС будут кредитоваться в своих валютах
Банк БРИКС намерен создать собственную систему кредитования в местных валютах
22 августа 2023, 15:53

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Банк БРИКС стремится к тому, чтобы создать собственную систему кредитования в местных валютах. Об этом сообщила глава НБР Дилма Руссефф, ее слова приводит издание Financial Times.
По ее словам, уже в текущем году, организация намерена выдать кредиты на сумму от $8 до $10 млрд. При этом, кредиты будут выданы в местной валюте. Руссефф пояснила, что речь идет о кредитовании в рупиях, южноафриканских и бразильских денежных единицах.  

Глава НБР подчеркнула, что расчеты в местных валютах не являются альтернативой доллару. Политика продвижения валюты является альтернативой целой системе, которая ранее была однополярной. Она добавила, что банк намерен стать важным регулятором для развивающихся стран и рынков. 

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#кредиты
#китай
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