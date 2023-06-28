Кабмин освободит туроператоров от НДС при продаже туров по России

Туроператор будет вправе применять освобождение от НДС в отношении операций по реализации туристского продукта, совершенных с января 2023 года
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий освобождение от НДС операций по реализации туроператорами продукта в сфере внутреннего и въездного туризма. Поправки планируется внести в Налоговый кодекс РФ, сообщает ТАСС.
В документе установлена, что такая льгота будет действовать с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года.
Согласно нововведениям, туроператоры смогут применять освобождение от налога на добавленную стоимость в отношении операций по реализации туристского продукта в сфере внутреннего и въездного туризма, совершенных с 2023 года.
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В документе установлена, что такая льгота будет действовать с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года.
«Принятие законопроекта приведет к снижению налоговой нагрузки на организации, осуществляющие туроператорскую деятельность, что создаст условия для снижения стоимости реализуемого ими туристского продукта в сфере внутреннего и (или) въездного туризма», — пояснили в кабмине.
Согласно нововведениям, туроператоры смогут применять освобождение от налога на добавленную стоимость в отношении операций по реализации туристского продукта в сфере внутреннего и въездного туризма, совершенных с 2023 года.
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Диана Аванесян