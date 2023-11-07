Кабмин РФ предложил перераспределить 6,7 трлн рублей бюджетных средств

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Кабмин РФ внёс в парламент 769 поправок ко второму чтению проекта бюджета России с 2024 по 2026 год. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Минфина.
По словам министра финансов Антона Силуанова, перед российским правительством стояло сразу несколько приоритетных задач. Он добавил, что сотрудники ведомства каждый день прорабатывали множество предложений по проекту бюджета, разрабатывая при этом оптимальные решения.
Силуанов пояснил, что поправки будут включать в себе перераспределение денежных средств в пределах общего объема трат. Так, основные характеристики законодательной инициативы, которые парламентарии приняли в первом чтении, останутся без изменений.
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«Всего правительством подготовлено 769 поправок, общий объем перераспределения бюджетных средств на 2024-2026 годы составляет 6,7 трлн рублей», — говорится в заявлении.
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Диана Аванесян