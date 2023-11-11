Кабмин утвердил правила компенсации иностранным фирмам за их активы в РФ

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Правительство РФ утвердило правила начисления компенсации иностранным корпорациям в период приостановления их прав в отношении крупных компаний. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно тексту документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, решение о компенсации вправе принимать руководство экономически значимой компании после обращения к ней иностранного холдинга. Размер выплаты будет рассчитываться исходя из количества акций, которыми владеет холдинг, и их рыночной стоимости.
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