Кабмин выделит ещё 1,5 млрд рублей на птицеводческий комплекс в Подмосковье

Фото: Минсельхозпрод МО
Его создание призвано повысить продовольственную безопасность России
Правительство дополнительно выделит 1,5 млрд рублей на строительство в Подмосковье птицеводческого комплекса, который позволит повысить продовольственную безопасность страны.
Как сообщили в пресс-службе кабмина, в прошлом году на проект из резервного фонда было выделено 4,5 млрд рублей. Таким образом, общий объём федерального финансирования составит 6 млрд.
Сообщается, что новый селекционно-племенной комплекс планируется открыть в этом году. Он будет обеспечивать птицефабрики отечественными мясными породами кур. Предполагается, что это снизит зависимость российских птицеводов от импорта племенного материала.
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Как сообщили в пресс-службе кабмина, в прошлом году на проект из резервного фонда было выделено 4,5 млрд рублей. Таким образом, общий объём федерального финансирования составит 6 млрд.
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Лора Луганская