Как взять ипотеку без первоначального взноса в 2023 году

Что такое первоначальный взнос по ипотеке и для чего он нужен?

Особенности ипотеки без первоначального взноса

Фото: IStock/gopixa

Повышает ли первоначальный взнос шанс на одобрение ипотечного кредита?

Потребительский кредит вместо первоначального взноса

Чем еще можно заменить первоначальный взнос?

Военная ипотека

Материнский капитал

Кредит под залог имущества или недвижимости

Ценные бумаги и иные вложения

Срок ипотеки без первоначального взноса

Какая процентная ставка по ипотеке без первоначального взноса

Фото: IStock/wichayada suwanachun

Какие документы необходимы для кредитования?

Причины отказов по ипотеке со стороны банка

Первоначальный взнос по ипотеке — это сумма денег, которую покупатель недвижимости должен внести для получения кредита. Но вы не просто отдаете часть денег в банк, это часть процента от стоимости недвижимости. Чем больше первоначальный взнос, тем меньше сумма займа. В среднем первоначальный взнос составляет 10–20% полной стоимости объекта.При отсутствии первоначального взноса покупателю могут назначить сумму кредита выше обычного. Также в таком случае ежемесячный платеж по кредиту может быть выше, так как ипотека без первоначального взноса сопровождается более высокими процентными ставками. Банк рассматривает такой тип кредита как рискованный, поэтому вправе устанавливать большие проценты для компенсации возможных потерь.Помимо этого банки, предлагающие ипотеку без первоначального взноса, могут проверить кредитную историю и запросить требования по доходу и занятости. Также банк может требовать предоставить залог. В качестве залога можно использовать жилье, которое приобретается по ипотечной программе, так и уже имеющаяся недвижимость. Также в качестве залога можно использовать драгоценности, машину, ценные бумаги и другие активы.Не у всех людей есть сбережения, которые позволяют оплатить первоначальный взнос по ипотеке. При отсутствии первоначального взноса вероятность одобрения кредита изначально будет ниже. В среднем, только 5% всех ипотечных кредитов выдаются без первоначального взноса. То есть шансы на получение одобрения невысоки, но они существуют. Для того чтобы банк предоставил требуемую сумму, нужно иметь хорошую кредитную историю и доказать свою финансовую состоятельность. Разумно заранее выбрать одного или нескольких подходящих банков и стать постоянным клиентом. Большую лояльность обычно проявляют участники зарплатных проектов. Кроме того, рекомендуется соглашаться на дополнительное страхование жизни и здоровья. В противном случае, шансы на получение кредита значительно снижаются.Основной аргумент в пользу использования потребительского кредита вместо первоначального взноса заключается в возможности получить доступ к желаемой недвижимости без накоплений. Но следует помнить, что этот способ может привести к некоторым негативным последствиям.Существенный минус этого решения — процентная ставка по стандартным кредитам, как правило, намного выше ипотечной, а срок их возврата намного короче.Некоторые советуют разделить кредиты между супругами. Однако важно учитывать, что на практике муж с женой часто становятся созаемщиками, то есть банки учитывают совокупный доход семьи и могут повысить ставку или уменьшить сумму займа закредитованным клиентам.Также банки могут рассматривать такую сделку как более рисковую и могут наложить дополнительные ограничения. Это может существенно увеличить общую стоимость кредита и усложнить его погашение.Замена первоначального взноса по ипотеке может быть осуществлена различными способами, предлагающими альтернативные источники финансирования. Существует несколько популярных вариантов:Военнослужащие могут воспользоваться программой военной ипотеки, которая предоставляет льготные условия для приобретения жилья. Она позволяет получить ипотечный кредит без первоначального взноса или с минимальным его размером. Эта программа доступна военнослужащим, включая военнослужащих по контракту и призывников.В России существует программа материнского капитала, которая предоставляет семьям возможность использовать накопленные средства на покупку или улучшение жилья. Эти средства можно вложить в ипотеку и использовать в качестве первоначального взноса.Если у вас есть имущество или недвижимость, которые можно использовать в качестве залога, вы можете попробовать получить кредит под его залог.Если у вы обладатель ценных бумаг, акций, облигаций или других финансовых вложений, вы можете попробовать их продать или заложить, чтобы получить деньги для первоначального взноса.В среднем срок ипотеки без первоначального взноса в России составляет 15 - 30 лет. Однако, стоит помнить, что чем дольше срок ипотеки, тем выше сумма выплачиваемых процентов за весь период кредита. При этом, срок, на который банк дает ипотеку, не зависит от того, есть у вас первоначальный взнос или нет.Важно учитывать, что каждый банк или кредитор может устанавливать свои собственные условия и ограничения. Некоторые кредиторы могут предлагать сроки ипотеки без первоначального взноса в пределах от 20 до 25 лет, в то время как другие могут расширить срок до 30 лет. Также возможны варианты с более коротким сроком, в зависимости от финансовой политики и предложений конкретного банка.Процентная ставка по ипотеке без первоначального взноса может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, включая финансовую политику банка, текущие рыночные условия и индивидуальные условия заемщика.Как правило, процентные ставки по ипотеке без первоначального взноса немного выше, чем с ним. Это связано с повышенным риском для кредитора, поскольку отсутствие первоначального взноса увеличивает сумму кредита и может увеличить вероятность того, что заемщик не сможет выплатить кредит. В среднем, ставка по ипотеке с нулевым взносом выше среднерыночной в среднем на 1–2%.Но конкретные процентные ставки по ипотеке без первоначального взноса могут варьироваться от банка к банку. Обычно они определяются на основе кредитной истории заемщика, его дохода, срока кредита и текущих рыночных условий. Заемщики с хорошей кредитной историей и стабильным доходом могут иметь больше возможностей получить более низкую процентную ставку.Чтобы получить одобрение в банке по ипотеке без первоначального взноса, вам нужно предоставить паспорт, свидетельство о браке, справка о доходах: обычно требуются справки с места работы, подтверждающие вашу зарплату и стаж работы. Если вы предприниматель, могут потребоваться налоговые декларации или бухгалтерская отчетность. Также может потребоваться справка о состоянии счета, чтобы оценить вашу финансовую стабильность. Если вы уже выбрали объект недвижимости, вам понадобятся документы, подтверждающие право собственности на него или договор купли-продажи.Банк также может запросить вашу кредитную историю для оценки вашей платежеспособности. Для этого вас могут попросить предоставить справки из кредитных бюро или другие документы, подтверждающие кредитную историю.Важно отметить, что требования к документам могут различаться в зависимости от банка и конкретной ситуации.Главные причины отказа в ипотечном кредите связаны с плохой кредитной историей и наличием долгов. Банки обращают внимание на просрочки платежей, особенно те, которые превышают 30 дней и периодически повторяются.Каждый банк устанавливает свой срок анализа кредитной истории, у банков также могут быть разные подходы к оценке закрытых просрочек. Банки проверяют наличие долгов через скоринговую систему и обращают внимание на задолженности по алиментам и коммунальным услугам.