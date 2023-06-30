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Как взять ипотеку без первоначального взноса в 2023 году

30 июня 2023, 10:12

Фото: IStock/Diy1

Взять ипотеку без первоначального взноса в России может быть сложно, так как для банков – это гарантия платежеспособности. Однако, есть способы, которые помогут получить ипотеку без первоначального взноса.

Что такое первоначальный взнос по ипотеке и для чего он нужен?

Первоначальный взнос по ипотеке — это сумма денег, которую покупатель недвижимости должен внести для получения кредита. Но вы не просто отдаете часть денег в банк, это часть процента от стоимости недвижимости. Чем больше первоначальный взнос, тем меньше сумма займа. В среднем первоначальный взнос составляет 10–20% полной стоимости объекта.

Особенности ипотеки без первоначального взноса

При отсутствии первоначального взноса покупателю могут назначить сумму кредита выше обычного. Также в таком случае ежемесячный платеж по кредиту может быть выше, так как ипотека без первоначального взноса сопровождается более высокими процентными ставками. Банк рассматривает такой тип кредита как рискованный, поэтому вправе устанавливать большие проценты для компенсации возможных потерь.

Помимо этого банки, предлагающие ипотеку без первоначального взноса, могут проверить кредитную историю и запросить требования по доходу и занятости. Также банк может требовать предоставить залог. В качестве залога можно использовать жилье, которое приобретается по ипотечной программе, так и уже имеющаяся недвижимость. Также в качестве залога можно использовать драгоценности, машину, ценные бумаги и другие активы.
Фото: IStock/gopixa

Повышает ли первоначальный взнос шанс на одобрение ипотечного кредита?

Не у всех людей есть сбережения, которые позволяют оплатить первоначальный взнос по ипотеке. При отсутствии первоначального взноса вероятность одобрения кредита изначально будет ниже. В среднем, только 5% всех ипотечных кредитов выдаются без первоначального взноса. То есть шансы на получение одобрения невысоки, но они существуют. Для того чтобы банк предоставил требуемую сумму, нужно иметь хорошую кредитную историю и доказать свою финансовую состоятельность. Разумно заранее выбрать одного или нескольких подходящих банков и стать постоянным клиентом. Большую лояльность обычно проявляют участники зарплатных проектов. Кроме того, рекомендуется соглашаться на дополнительное страхование жизни и здоровья. В противном случае, шансы на получение кредита значительно снижаются.

Потребительский кредит вместо первоначального взноса

Основной аргумент в пользу использования потребительского кредита вместо первоначального взноса заключается в возможности получить доступ к желаемой недвижимости без накоплений. Но следует помнить, что этот способ может привести к некоторым негативным последствиям.

Существенный минус этого решения — процентная ставка по стандартным кредитам, как правило, намного выше ипотечной, а срок их возврата намного короче.
Некоторые советуют разделить кредиты между супругами. Однако важно учитывать, что на практике муж с женой часто становятся созаемщиками, то есть банки учитывают совокупный доход семьи и могут повысить ставку или уменьшить сумму займа закредитованным клиентам.

Также банки могут рассматривать такую сделку как более рисковую и могут наложить дополнительные ограничения. Это может существенно увеличить общую стоимость кредита и усложнить его погашение.

Чем еще можно заменить первоначальный взнос?

Замена первоначального взноса по ипотеке может быть осуществлена различными способами, предлагающими альтернативные источники финансирования. Существует несколько популярных вариантов:

Военная ипотека

Военнослужащие могут воспользоваться программой военной ипотеки, которая предоставляет льготные условия для приобретения жилья. Она позволяет получить ипотечный кредит без первоначального взноса или с минимальным его размером. Эта программа доступна военнослужащим, включая военнослужащих по контракту и призывников.

Материнский капитал

В России существует программа материнского капитала, которая предоставляет семьям возможность использовать накопленные средства на покупку или улучшение жилья. Эти средства можно вложить в ипотеку и использовать в качестве первоначального взноса.

Кредит под залог имущества или недвижимости

Если у вас есть имущество или недвижимость, которые можно использовать в качестве залога, вы можете попробовать получить кредит под его залог.

Ценные бумаги и иные вложения

Если у вы обладатель ценных бумаг, акций, облигаций или других финансовых вложений, вы можете попробовать их продать или заложить, чтобы получить деньги для первоначального взноса.

Срок ипотеки без первоначального взноса

В среднем срок ипотеки без первоначального взноса в России составляет 15 - 30 лет. Однако, стоит помнить, что чем дольше срок ипотеки, тем выше сумма выплачиваемых процентов за весь период кредита. При этом, срок, на который банк дает ипотеку, не зависит от того, есть у вас первоначальный взнос или нет.

Важно учитывать, что каждый банк или кредитор может устанавливать свои собственные условия и ограничения. Некоторые кредиторы могут предлагать сроки ипотеки без первоначального взноса в пределах от 20 до 25 лет, в то время как другие могут расширить срок до 30 лет. Также возможны варианты с более коротким сроком, в зависимости от финансовой политики и предложений конкретного банка.

Какая процентная ставка по ипотеке без первоначального взноса

Процентная ставка по ипотеке без первоначального взноса может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, включая финансовую политику банка, текущие рыночные условия и индивидуальные условия заемщика.

Как правило, процентные ставки по ипотеке без первоначального взноса немного выше, чем с ним. Это связано с повышенным риском для кредитора, поскольку отсутствие первоначального взноса увеличивает сумму кредита и может увеличить вероятность того, что заемщик не сможет выплатить кредит. В среднем, ставка по ипотеке с нулевым взносом выше среднерыночной в среднем на 1–2%.

Но конкретные процентные ставки по ипотеке без первоначального взноса могут варьироваться от банка к банку. Обычно они определяются на основе кредитной истории заемщика, его дохода, срока кредита и текущих рыночных условий. Заемщики с хорошей кредитной историей и стабильным доходом могут иметь больше возможностей получить более низкую процентную ставку.
Фото: IStock/wichayada suwanachun

Какие документы необходимы для кредитования?

Чтобы получить одобрение в банке по ипотеке без первоначального взноса, вам нужно предоставить паспорт, свидетельство о браке, справка о доходах: обычно требуются справки с места работы, подтверждающие вашу зарплату и стаж работы. Если вы предприниматель, могут потребоваться налоговые декларации или бухгалтерская отчетность. Также может потребоваться справка о состоянии счета, чтобы оценить вашу финансовую стабильность. Если вы уже выбрали объект недвижимости, вам понадобятся документы, подтверждающие право собственности на него или договор купли-продажи.

Банк также может запросить вашу кредитную историю для оценки вашей платежеспособности. Для этого вас могут попросить предоставить справки из кредитных бюро или другие документы, подтверждающие кредитную историю.
Важно отметить, что требования к документам могут различаться в зависимости от банка и конкретной ситуации.

Причины отказов по ипотеке со стороны банка

Главные причины отказа в ипотечном кредите связаны с плохой кредитной историей и наличием долгов. Банки обращают внимание на просрочки платежей, особенно те, которые превышают 30 дней и периодически повторяются.

Каждый банк устанавливает свой срок анализа кредитной истории, у банков также могут быть разные подходы к оценке закрытых просрочек. Банки проверяют наличие долгов через скоринговую систему и обращают внимание на задолженности по алиментам и коммунальным услугам.
#ипотека
#первоначальный взнос
#банк
#кредит
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В Госдуме предложили увольнять приставов за ошибочное списание денег с карт
05 июля 2023, 08:13

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Замглавы депутатского объединения Алексей Диденко заявил, что ЛДПР в Госдуме инициировали поправки в законодательство, предусматривающие наказание судебных приставов, в случае неоднократных в течение года ошибок при списании денег с банковской карты или блокировке банковских счетов без реальных оснований.
За соответсвующие нарушения предложено ввести санкции, которые будут предусматривать штраф или увольнение. Об этом сообщаеи издание «Аргументы и факты». 

По словам депутата, целью данной меры будет являться исключение безответственного отношения к гражданам. Он также отметил, что поводом к разработке законопроекта стали неоднократные обращения россиян о незаконном списании денежных средств. Диденко также выразил надежду на то, ​что изменения в законодательстве смогут повысить компетенцию ФССП. 

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#Госдума
#приставы
#закон
#списания
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Роскачество рассказало о мифе про плохое качество дешевого вина
05 июля 2023, 08:11

istockphoto/Inside Creative House

В Роскачестве называют «потребительским мифом» утверждения о низком качестве дешевого вина
Роскачество называет мифом утверждение о том, что дешевое вино является плохим, пишет РИА Новости.
 
Роскачество в ходе исследования выяснило, что утверждение «вино чем дешевле, тем хуже», является потребительским мифом. По словам директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буновой, прошлогодний топ-50 лучших вин на половину составили вина до 500 рублей, а 12 вин, которые удостоились высокой оценки экспертов, стоили от 169 до 399 рублей.
 
Также Буянова рассказала, что размер предприятия сказывается на цене продукции, поэтому вино от крупного производителя будет дешевле.
 
Роскачество обращает внимание и на магазин, в котором приобретается вино. Например, в дорогом супермаркете с разнообразным выбором вин цена за бутылку не может быть менее 500-600 рублей.

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#вино
#Роскачество
#алкоголь
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В Курской области ВСУ обстреляли школу
05 июля 2023, 08:01

Фото: Telegram-канал Р. Старовойта

ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе
Shot пишет, что один из снарядов попал в местную школу №2. Всего было около 12 прилётов.

Кроме здания школы повреждения получил частный дом.

Никто не пострадал.

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В Донецке и Макеевке прогремели мощные взрывы
#ВСУ
#СВО
#Украина
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Суд назначил девушке 17 лет за убийство отца и стрельбу в детсаду
05 июля 2023, 07:56

Фото: iStock/Zolnierek

Суд приговорил к 17 годам колонии 19-летнюю девушку, устроившую стрельбу в детском саду Красноярска.
Весной 2022 года 19-летняя девушка пришла с ружьем в детский сад Красноярска. Воспитатели заметили оружие и попытались задержать ее до прибытия сотрудников полиции, сообщает телеграмм-канал 360tv.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемая в тот же день убила своего отца, затем направилась в детский сад, чтобы убить мальчиков. Приговором суда девушке назначено 17 лет лишения свободы. 

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#суд
#приговор
#детский сад
#стрельба
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ВСУ обстреливают Белгородскую область
05 июля 2023, 07:47

Фото: сайт Кремля

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ начали обстреливать город Валуйки в Белгородской области, работают системы ПВО.
Он сообщил, что в населенном пункте есть разрушения. Повреждены жилые дома и автомобили. Об этом губернатор заявил в своем телеграмм-канале. 

По предварительным данным, жертв среди населения нет. Оперативные службы выехали на место происшествия. 

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#Гладков
#ВСУ
#Белгородская область
#обстрелы
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На Камчатке найдены следы крушения истребителя МиГ-31
05 июля 2023, 07:33

Фото: iStock/Airubon

Масляное пятно нашли в воде на месте крушения истребителя МиГ-31, который выполнял тренировочный полëт без боекомплекта.
Предполагается, что масляное пятно образовалось после того, как самолет упал в воду. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.

До настоящего время члены экипажа не найдены. 

Напомним, накануне сообщалось о крушении истребителя МиГ-31, который выполнял плановый учебный полет в Камчатском крае. На борту самолета находился экипаж из двух лëтчиков. 

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#истребитель
#Камчатка
#экипаж
#крушение
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Times: У НАТО остался год, чтобы принять Украину в альянс
05 июля 2023, 07:17

Фото: iStock/GummyBone

Обозреватель британской газеты Times Роджер Бойес заявил, что у НАТО остался всего один год для того, чтобы принять Украину в альянс перед возможной победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.
В своей статье журналист отметил, что в следующем году действующий президент США Джо Байден может попрощаться со своим постом. В том случае, если к власти придет Дональд Трамп, Украина не будет получать такую мощную военную помощь, которую направляет Запад на сегодняшний день.

Обозреватель порекомендовал ускорить процедуру принятия страны в альянс и призвал предоставить ей гарантии, пока процесс вступления проходит инстанции. 

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#НАТО
#Украина
#вступление
#саммит
#США
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Минобороны КНР: США, продавая оружие Тайваню, превращают остров в «пороховую бочку»
05 июля 2023, 07:01

Фото: istockphoto.com/Rich Townsend

Официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй во время брифинга заявил, что Соединенные Штаты, поставляя вооружение Тайваню, фактически превращают остров в «пороховой бочонок», пишет РИА Новости.
По мнению Пекина, они ставят под угрозу благополучие населения Тайваня и толкают его на путь катастрофических последствий.

Это заявление последовало после того, как Пентагон объявил на прошлой неделе, что Государственный департамент США утвердил возможную продажу Тайваню военных материалов и оборудования на общую сумму 440 миллионов долларов.

«Китай решительно осуждает продажу оружия Тайваню со стороны США и уже выразил свое решительное несогласие американским властям. США игнорируют фундаментальные опасения Китая, вульгарно вмешиваются в его внутренние дела и умышленно создают напряженность в Тайваньском проливе. Это, по сути, превращает Тайвань в „пороховой бочонок“ и ведет к тому, что народ Тайваня движется к катастрофическому исходу», — подчеркнул Тань Кэфэй.
Он также выразил призыв Китая к США незамедлительно прекратить поставки вооружения Тайваню и воздерживаться от военного сотрудничества с островом в любой форме, соблюдая обязательства не поддерживать независимость Тайваня.

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#китай
#США
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В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке
05 июля 2023, 06:56

Фото: iStock/Distortion Media

В Екатеринбурге спасатели успешно потушили пламя на крыше пятиэтажного жилого здания, где пожар охватил площадь в 300 квадратных метров.
Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.

«Пожарные подразделения МЧС России успешно справились с задачей ликвидации пламени на крыше многоквартирного дома в Екатеринбурге», — отмечено в сообщении.
Дополнительно сообщается, что в процессе тушения были задействованы 67 спасателей и 25 единиц спецтехники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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#пожары
#Екатеринбург
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