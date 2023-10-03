«Кама» получила 36 тысяч предзаказов на новый электромобиль «Атом»

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Электромобиль будет разгоняться до 100 километров в час за семь секунд. Запас хода — до 500 километров, в зависимости от модели. По комфорту электрокар будет соответствовать C/D-классу. Над внешним видом машины работали специалисты итальянского дизайнерского бюро. Точная цена машины пока не раскрывается, но в компании заверяют, что она будет соответствовать массовому ценовому сегменту. Производиться электромобиль «Атом» будет на заводе «Москвич».
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