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«Кама» получила 36 тысяч предзаказов на новый электромобиль «Атом»

03 октября 2023, 09:21
Фото: istockphoto/Shutter2U

Фото: istockphoto/Shutter2U

Автокомпания «Кама» получила 36 тысяч предварительных заказов на новый отечественный электромобиль «Атом». Его производство будет начато в середине 2025 года.

О предварительном бронировании электромобилей из первой партии было объявлено в конце июля, теперь оно завершено. Над созданием электромобиля «Атом» трудились более 700 специалистов. Производители стремились сделать его технологичным, удобным для пользователя, а также доступным, что довольно важно.

Электромобиль будет разгоняться до 100 километров в час за семь секунд. Запас хода — до 500 километров, в зависимости от модели. По комфорту электрокар будет соответствовать C/D-классу. Над внешним видом машины работали специалисты итальянского дизайнерского бюро. Точная цена машины пока не раскрывается, но в компании заверяют, что она будет соответствовать массовому ценовому сегменту. Производиться электромобиль «Атом» будет на заводе «Москвич».

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#машины
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Курс доллара впервые с 14 августа поднялся выше 100 рублей
Курс доллара на Мосбирже впервые с 14 августа поднялся выше 100 рублей
03 октября 2023, 08:15

Фото: istock / Max Zolotukhin

Курс доллара превысил 100 рублей впервые с 14 августа. Информацию сообщает Московская биржа.
С начала этой недели доллар прибавил более 2 рублей, а по сравнению с началом прошлой недели — почти 4. Министр экономического развития России Максим Решетников прогнозировал, что к концу 2023 года доллар будет стоить 94 рубля.

Кроме того, китайский юань максимально вырос за тот же период до 13,65 рубля. В то время как евро наоборот снизился до 104,5 рубля после рекордного максимума.

Такая тенденция наблюдается из-за завершения налогового периода и завершения продажи валюты Центробанком, увеличенной в 10 раз. Помимо этого, дополнительное давление на рубль приходит из-за ситуации на рынке нефти. После заявления Турции о возобновлении работы нефтепровода из Ирака, стоимость маркерного сорта Brent с утра сегодняшнего дня опустилась ниже 90$ за баррель.

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#евро
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Стоимость нефти Brent впервые с 8 сентября опустилась ниже 90 долларов
Стоимость нефти Brent впервые с 8 сентября упала ниже 90 долларов за баррель
03 октября 2023, 05:47

Фото: istockphoto/Diy13

Мировые цены на нефть уходят вниз, снижаясь на 0,7%. Цена на баррель сорта Brent впервые с начала сентября опускается ниже отметки в 90 долларов, следует из данных биржевых торгов.
На момент 4:57 утра по московскому времени, цена фьючерсов на нефть марки Brent в декабре снизилась на 0,77%, достигнув отметки 89,73 доллара за баррель, и это впервые, когда цена опускается ниже 90 долларов с 8 сентября.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI также показали снижение на 0,9%, упав до 87,91 доллара.

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Украина потеряла $24 млрд из-за отказа США включить помощь в бюджет
Украина потеряла $24 млрд из-за отказа США включить помощь в бюджет
03 октября 2023, 05:16

Фото: iStock/Andrii Atanov

Украина из-за отказа США включить в свой временный бюджет помощь Киеву потеряла $24 млрд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ данных украинского бюджета.
Уточняется, что речь идёт о сумме, которая могла бы быть заработана Украиной за восемь месяцев и три дня.

На 2023 год в бюджет Украине заложены доходы на уровне около $36 млрд (1,33 трлн гривен). Сумма неполученного финансирования составит две трети от доходов страны за этот год.

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#страны
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#доходы
#украина
#сша
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Reuters: В Японии из-за санкций обвалился рынок подержанных авто
03 октября 2023, 04:52

Фото: iStock/Chaiyaporn1144

На фоне запрета экспорта в Россию японский рынок подержанных автомобилей обвалился. Об этом пишет Reuters.
В публикации отмечается, что покупка новой машины в Японии выгоднее, чем обслуживание старого автомобиля. Десятилетиями страна была ведущим экспортером поддержанных авто, при этом традиционным рынком была РФ.

После ввода антироссийских санкций многие компании, занимающиеся экспортом автомобилей в Россию, лишились до 70% оборота. Некоторым удалось сменить рынки сбыта, но даже в таком случае ущерб составил 20-50%. 

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«Аэрофлот» урегулировал отношения по лизингу 17 самолетов
«Известия»: «Аэрофлот» урегулировал отношения по лизингу 17 самолетов
02 октября 2023, 23:56

Фото: iStock/umenie

Группа «Аэрофлот» завершила процесс урегулирования отношений с ирландским лизингодателем SMBC Aviation Capital по 16 воздушным судам и одному воздушному судну. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
«В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот», — проинформировали в компании.

Отмечается, что право собственности на воздушные суда передали страховой компании ООО «Страховая компания «НСК», выплатившей сумму урегулирования.

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#рф
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В Московской области начали готовить пасеки к зимовке
02 октября 2023, 18:42

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковные пасеки начали готовить к зиме после последнего медосбора, который обычно он заканчивается в августе на Медовый спас. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Перез зимним сезоном пчеловоды забирают так называемые магазинные надставки – места, где пчёлы хранят запасы меда. Так, подготовку к зиме начала новая пчелоферма «ТехноВелес» в городском округе Лотошино.
 
Год назад начинающему крестьянско-фермерскому хозяйству выделили более 30 га земли по программе «Подмосковные 10 га». На территории одного из участков сейчас размещены более 20 пчелосемей. Только за первый год работы ферма получила около 150 кг мёда. Сейчас хозяйство собирает последний мёд и начинает подготовку к зимнему сезону.
 
Для зимовки каждой пчелосемье нужно как минимум 15-20 кг мёда. Пчеловоды проверяют в каждом улье, насколько рамки наполнены мёдом.
«После того как, мы обеспечили медом пчел, наша задача – пролечить их. Лечим всех, даже если не болеют. Это делают с помощью настоев, отваров пихты, хвои и полыни. Пчела употребляет этот нектар, а эфирные масла полыни попадают в ее организм и защищают от заболеваний», – рассказал основатель фермы Артём Климович
Когда среднесуточная температура понижается до 5°С, ульи убирают в помещение. Там насекомые находятся до марта. Для комфортного содержания пчёл в этих помещениях поддерживают стабильную температуру, следят за отсутствием сквозняков. 
 
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#московская область
#фермерские хозяйства
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В Подмосковье стартовал сбор урожая новой культуры – мискантуса
02 октября 2023, 18:02

Фото: Минсельхозпрод МО

В Московской области начался сбор урожая мискантуса – новой технической культуры, выращиванием которой одними из первых в России занялись в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
В городском округе Шатура планируют организовать собственное производство и получать из культуры растительную целлюлозу. Из такого сырья можно изготавливать биоразлагаемую упаковку, пищевую тару, картон и бумагу.
«Российские специалисты первыми в мире создали полный промышленный цикл получения углеродного волокна из недревесной целлюлозы. Аналогов подобной технологии нет, на разработки получены патенты. Сейчас в округе растёт плантация мискантуса площадью в 270 га. В планах – увеличить её до 500 га», – поделился зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Работа началась в 2020 году, когда предприятие из Шатуры «Биотехкомпозит» взяло в аренду земли, не использовавшиеся 20 лет. За ввод земель в оборот компания получила компенсацию на 1,9 млн рублей, а также компенсацию затрат на технику в 1,2 млн.
 
В 2021 году первые корни мискантуса привезли в Подмосковье из Новосибирска и сажали вручную. Сейчас специалисты уже осваивают технологию посадки и сбора урожая мискантуса с помощью сельхозтехники.
 
Специалисты уверяют, что у растительного сырья большие перспективы: растительная целлюлоза из мискантуса по характеристикам не уступает целлюлозе из льна.

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#минсельхозпрод мо
#урожай
#экономика
#московская область
#подмосковье
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Инвестор создаст 200 новых рабочих мест в Подмосковье
02 октября 2023, 17:44

Фото: istockphoto / industryview

Резидент индустриального парка «Соболиха», расположенного в подмосковном городском округе Балашиха, в ближайшее время выйдет на строительную площадку для реализации строительства инвестиционного проекта металлообрабатывающего предприятия.

Застройщик проекта Группа компаний Империя получил разрешение на строительство и скоро приступит к строительным работам. 

Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что застройщик инвестирует в проект 120 миллионов рублей, а реализация этого проекта принесёт округу 200 новых рабочих мест. 

В здании общей площадью свыше 1 тысячи кв. метров расположится предприятие по металлообработке. 

Московская область является лидером по количеству индустриальных парков, на сегодняшний день их количество составляет насчитывается 69 объектов.

Новый электронный сервис по подбору участков в индустриальных парках Московской области появился на инвестиционной карте региона.

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В Подмосковье зафиксирован рост налоговых поступлений в бюджет региона.

Екатерина Зиновьева доложила о количестве субъектов МСП в Подмосковье.
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#екатерина зиновьева
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Аналитик Митрахович назвал жонглированием формулировок заявления Молдавии о газе
02 октября 2023, 15:53

Фото: iStock/NiseriN

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал заявление министра энергетики Молдавии Виктора Парликова о том, что республика больше не будет закупать газ у российской компании «Газпром», передает RT.
Аналитик пояснил, что существует Приднестровье, которое отделено от властей в Кишинёве, однако при этом между ними есть энергетическая связь.

«Исторически было так, что «Газпром» поставлял газ компании «Молдовагаз». Частично этот газ шёл на территорию, которая контролируется Кишинёвом, а частично — на другую территорию», — цитирует Митраховича RT.

По мнению аналитика, последнее время российский газ идет на территорию, контролируемую Тирасполем. Митрахович добавил, что после слов Парликова изменений не произойдет, поставки газа в Приднестровье будут происходить дальше.

Напомним, ранее министр энергетики республики Виктор Парликов заявил, что Молдавия больше не будет покупать газ у «Газпрома». По его мнению, республике удалось получить газ из альтернативных источников.

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#европа
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#компании
#поставки
#молдавия
#приднестровье
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