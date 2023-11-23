Каширская компания «СТ-Техникс» увеличила объёмы производства

К 2030 году Минтруд России планирует установить размера минимального размера оплаты труда в 1,3 раза больше уровня прожиточного минимума. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках пленарной сессии «Инвестиция в человека - инвестиция в будущее» на выставке «Россия».