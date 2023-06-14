Казахстан на месяц запретил импорт российского авиатоплива

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Казахстан запретил импорт российского керосина и авиатоплива с 14 июня по 14 июля
Казахстанская национальная железнодорожная компания «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ) объявила о временном, на месяц, ограничении на перевозку керосина и авиационного топлива из России через свою сеть железных дорог. По информации РБК, это было осуществлено на основании факсограммы, полученной от управления совета по железнодорожным перевозкам стран Содружества Независимых Государств (ЦСЖТ).
Ограничение будет действовать в период с 14 июня до 14 июля, и было введено в ответ на запрос, направленный КТЖ 8 июня. Дополнительных деталей о причинах этого решения в документе не указывалось.
Тем временем, агентство Reuters, ссылаясь на информацию от источников в нефтяной отрасли и данные поставщика Refinitiv, сообщило, что в первом квартале 2023 года Казахстан наращивал экспорт нефти, минуя территорию России.
Ранее пресс-секретарь президента республики Руслан Желдибай заявил, что Казахстан не планирует и не хочет создавать или вступать в какие-либо союзные страны.
Ограничение будет действовать в период с 14 июня до 14 июля, и было введено в ответ на запрос, направленный КТЖ 8 июня. Дополнительных деталей о причинах этого решения в документе не указывалось.
Ранее пресс-секретарь президента республики Руслан Желдибай заявил, что Казахстан не планирует и не хочет создавать или вступать в какие-либо союзные страны.
Артем Кузьмин