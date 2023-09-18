Каждый пятый банковский заемщик не может платить по кредиту вовремя

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Россиянам улучшат условия погашения просроченных кредитов. Клиентам разрешат оплачивать задолженность по займу, проценты и основной долг раньше неустоек банку. Такой законопроект уже согласовали в правительстве, теперь документ готовят ко второму чтению.
Эксперт проекта «За права заёмщиков» общероссийского народного фронта Александра Пожарская инициативу поддержала. В беседе с «Радио 1» она рассказала, что сегодня каждый пятый россиянин не может справиться с кредитом.
Специалист подчеркнула, что на протяжении шести лет просрочка по кредитам в стране снижалась. Однако с 2021 года россияне снова столкнулись с трудностями.
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«Сейчас приблизительно 10 миллионов человек, то есть каждый пятый заёмщик, не справляются со своими долгами по кредитам и по займам. Это в том числе ипотека, микрозаймы, займы, кредиты в кредитно-потребительских кооперативах», — сказала Пожарская.
«С 2014 по 2021 год просрочка медленно, но верно снижалась, несмотря на растущий уровень закредитованности. Но в связи с тем, что случилась пандемия, жёсткий локдаун, а затем появились негативные явления, в том числе в сфере экономики и финансов, связанные с СВО: санкции, уход компаний с российского рынка, огромное число людей, которые лишились работы, не могли выполнять обязательства по своим кредитам», — добавила эксперт.Новая инициатива, по мнению, собеседницы, позволит повысить правовую защищённость граждан как экономически слабой стороны в договоре.
«В той модели, которая существует сейчас, многие заёмщики, столкнувшись с финансовыми проблемами или не справившись с обслуживанием долгов в силу разных причин, в том числе в силу низкой финансово-правовой грамотности, сами себя закабаляют. Они вынуждены сначала оплачивать штрафы и пени, поэтому на основную часть долго часто не остается денег», — отметила Пожарская.К негативным явлениям рынка специалист также отнесла навязывание дополнительных услуг от банков и финансовых организаций. По её словам, многие из невыгодны для заёмщиков, но отказаться от них россияне зачастую не могут.
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Екатерина Шмакова