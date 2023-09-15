Киев считает, что имеет потенциал для превращения в газовый хаб Европы

Фото: iStock/SergBob
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина имеет потенциал для превращения в региональный газовый хаб Европы. Слова Галущенко приводит пресс-служба в телеграм-канале минэнерго Украины.
Напомним, ранее Галущенко сообщил об отказе украинской стороны вступать в переговоры с РФ по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу. Политик подчеркнул, что Киев точно не будет одной из сторон переговоров с Москвой. По его словам, 2024 год будет показательным с точки зрения возможности Европы функционирования без российского газа.
Читайте также:
Украина просит мировые энергетические компании поделиться прибылью
Украина отказалась от переговоров с Россией о газе
Раскрыты причины интереса США к украинским хранилищам газа
Екатерина Коршунова