Киеву надо полгода продавать уголь, чтобы заработать на один день конфликта

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Чтобы заработать на один день вооруженного конфликта, Украине нужно пол года поставлять уголь на мировые рынки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные украинской таможни.
Так, чтобы заработать $100 млн Украина должна поставлять уголь на международные рынки 5 месяцев и 17 дней. Именно такая сумма требуется для финансирования одного дня вооруженного конфликта.
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