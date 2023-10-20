Китай ограничит экспорт сырья для производства электромобилей

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Правительство Китая приняло решение ограничить экспорт графита с 1 декабря этого года. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что Китай – крупнейший мировой производитель и экспортёр графита. Страна также занимается переработкой свыше 90% всего графита, который затем используется для изготовления аккумуляторов для электромобилей.
Китай вводит ограничения на экспорт, которые коснутся поставок как натурального, так и искусственного графита. Ранее последний уже был взят под временный контроль Минторга страны.
Как пояснил аналитик консалтинговой компании Mysteel Чанг Ке, сокращение экспорта связано с необходимостью внутреннего распределения графита. Он отметил, что в настоящее время заметен рост продаж электромобилей, строительства новых производств по выпуску аккумуляторов, что может привести к дефициту графита.
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Китай вводит ограничения на экспорт, которые коснутся поставок как натурального, так и искусственного графита. Ранее последний уже был взят под временный контроль Минторга страны.
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Анастасия Чинкова