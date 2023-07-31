Китай вводит двухлетние ограничения на экспорт деталей для беспилотников

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Китай ограничивает экспорт запчастей для беспилотников и БПЛА гражданского назначения на два года. Об этом сообщает Министерство коммерции КНР.
В заявлении ведомства данное решение объясняется тем, что имеется риск переоборудования гражданских беспилотников в военные. Новая мера вступит в силу с 1 сентября текущего года.
При этом, уточняется, что полного запрета на экспорт БПЛА не ожидается. Гражданские беспилотники можно будет приобрести после выполнения ряда юридических процедур.
Также в министерстве подчеркнули, что ограничения не вводятся против конкретных государств.
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При этом, уточняется, что полного запрета на экспорт БПЛА не ожидается. Гражданские беспилотники можно будет приобрести после выполнения ряда юридических процедур.
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Анастасия Чинкова