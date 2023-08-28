Китай запретил ввоз птицы с четырех российских птицефабрик

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С начала 24 августа Китай прекратил импорт птичьего мяса от четырех российских производителей: Невинномысской и Благодарненской птицефабрик, а также Агрокомплекса имени Н. И. Ткачева и «Птицефабрики Тимашевская», сообщают «Ведомости», ссылаясь на одного из экспортеров.
Представитель Россельхознадзора подтвердил эту информацию и сообщил, что власти пытаются уточнить у китайской стороны основания для введения таких ограничений. На момент информации ответ не был получен.
Он также добавил, что в регионах, где расположены указанные предприятия (Ставропольский и Краснодарский края, Самарская область), отсутствуют случаи птичьего гриппа.
Еще один высокопоставленный менеджер в сфере птицеводства отметил, что причинами для остановки экспорта могут быть наличие в птице запрещенных концентраций вредных веществ, таких как антибиотики, или нарушения в маркировке товара. Поскольку причина действий Китая пока не ясна, сложно предсказать, когда возобновится доступ китайского рынка для этих российских предприятий.
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Он также добавил, что в регионах, где расположены указанные предприятия (Ставропольский и Краснодарский края, Самарская область), отсутствуют случаи птичьего гриппа.
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Артем Кузьмин