Китай запретил ввоз птицы с четырех российских птицефабрик

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что РФ в рамках БРИКС успешно решает задачи, в том числе по товарообмену и расчетам, которые на данный момент проблематично решать с западными странами. Об этом Силуанов сообщил в интервью телеканалу CGTN.