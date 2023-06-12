Китайские автомобили заняли более трех четвертей рынка в России

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При этом это данные именно об импорте, то есть о машинах, которые ввезены на территорию РФ. Что касается количества проданных в итоге машин, оно тоже выросло, но чуть меньше — на 46 процентов.
Правда, отмечает SpeedMe, остается неизвестным, какое реально количество японских и европейских автомашин быол ввезено из того же самого Китая, но по схеме параллельного импорта.
«Радио 1» ранее сообщило, что российские автодилеры в ближайшее время собираются привезти в российские автосалоны по параллельному импорту несколько новых для страны автомобилей. Среди них — официально не ввозившиеся большими партиями модели Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon и электрический Avatr 11.