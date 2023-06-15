Китайский инвестор будет производить в Подмосковье субстанцию для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Китайская компания построит завод по производству гепарина натрия, который используют при изготовлении препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Объём инвестиций составит 1 млрд рублей, на предприятии создадут 200 рабочих мест. Это крупнейший в Московской области частный проект из КНР. Производство компенсирует потребность нашей страны в ценной субстанции.
«Подписание соглашения с компанией «Северный океан» позволит уже через полгода запустить в Воскресенске новый завод. Предприятие будет производить субстанцию гепарина натрия – активное вещество, которое препятствует образованию тромбов. Реализация такого проекта – не только экономка, налоги и рабочие места, но и жизненно важное производство для здравоохранения, для людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы», – пояснил Воробьёв.
«Я был в разных регионах России, мы выбирали площадки для производства и в итоге остановились на Подмосковье. Это очень сильный регион. По программе «Земля за 1 рубль» нам был предоставлен участок. Подмосковное правительство оказывает помощь по согласованию различных документов для скорейшего строительства нашего завода», – сказал Ван Юнцин.Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье запустят Единый комплекс обработки металлов за 4 млрд рублей.