Ключевая ставка ЦБ: что это такое и на что влияет

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Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на пятницу, 21 июля. В этот день глава Банка России озвучит решение о повышении и понижении ключевой ставки. Однако многие экономисты уверены, что ждать ослабления не стоит. В материале «Радио 1» попробуем разобраться, от чего зависит ключевая ставка, почему её то снижают, то повышают и на что она может повлиять.
Что такое ключевая ставка ЦБКлючевая ставка Центрального банка (ЦБ) — это процентная ставка, которую ЦБ устанавливает для предоставления кредитов коммерческим банкам. Она также известна как ставка рефинансирования или базовая процентная ставка.
Ключевая ставка является основным элементом денежной политики страны. Она же оказывает влияние на стоимость заёмных средств во всей экономике. Центробанк повышает и снижает ключевую ставку в зависимости от экономической ситуации. Это помогает ему контролировать курс рубля и влиять на экономику страны.
Зачем нужно повышение ключевой ставкиПовышение ключевой ставки — это инструмент денежно-кредитной политики Центрального банка, который может применяться в различных экономических ситуациях. Зачем нужно повышение ключевой ставки?Борьба с инфляцией
Одна из основных задач Центробанка – обеспечить стабильность цен. Для этого нужно контролировать уровень инфляции. В этом случае на помощь приходит повышение ключевой ставки. Так, когда ставка повышается, стоимость заёмных средств увеличивается, это же снижает объём кредитования и потребительских расходов. В это время потребительский спрос падает, из-за чего падают и цены.
Привлечение иностранных инвесторовПовышение ключевой ставки может сделать национальную валюту более привлекательной для иностранных инвесторов. Более высокие процентные ставки увеличивают доходность вложений в эту валюту, что может привлечь иностранные капиталы в страну. Это может укрепить национальную валюту и улучшить платёжный баланс. Также это может укрепить национальную валюту.
Поддержание финансовой стабильностиЦБ может повысить ключевую ставку ещё и для того, чтобы поддержать стабильность финансовой системы. Например, если регулятор (так называют ЦБ) видит возможность возникновения кризиса, то он может повысить ключевую ставку для сдерживания чрезмерного кредитования и спекуляций.
Сдерживание риска утечки капиталаЕсли в стране наблюдается экономическая нестабильность или политическая неопределённость, инвесторы могут начать выводить свой капитал из страны. Ведь их задача – найти более стабильные рынки. В таком случае регулятор тоже может повысить ключевую ставку, так как при этом условии национальные активы станут более привлекательными для инвесторов, что снизит риск утечки капитала.
Зачем ЦБ снижает ключевую ставкуЦентробанк постоянно следит за уровнем инфляции в стране и за состоянием национальной валюты. Если регулятор видит, что инфляция замедлилась или стабилизировался курс рубля, он может снизить процентную ставку. Зачем это нужно?
Стимулирование экономического ростаКак и в случае с повышением, ключевая ставка влияет на стоимость заёмных денег для предприятий и домашних хозяйств. Чем ниже процентная ставка, тем больше шансов, что бизнес будет брать кредит на развитие своей работы. Так, низкие процентные ставки мотивируют компании расширять производство и инвестировать в развитие, а домашние хозяйства становятся более склонными к потребительским расходам, что стимулирует рост экономики в целом.
Также снижение ключевой ставки может помочь домашним хозяйствам и компаниям снизить долговую нагрузку. Если уровень процентных ставок на кредиты снижается, то платежи по займам становятся менее тяжёлыми, что способствует уменьшению долгов и улучшению финансовой устойчивости.
Снижение безработицыСнижение ключевой ставки может способствовать и сокращению безработицы. Более доступные кредиты позволяют компаниям расширять бизнес и создавать новые рабочие места. Рост занятости, в свою очередь, способствует увеличению потребительского спроса и общему улучшению экономической ситуации.
Поддержка инвестицийСнижение ключевой ставки делает инвестиции более привлекательными для предприятий и инвесторов. При таких условиях становится выгодно инвестировать в отрасли экономики, например, в производство, инфраструктуру и научные исследования. Большие инвестиции могут способствовать увеличению производственных мощностей и повышению продуктивности.
На что ещё влияет ключевая ставкаКак мы уже выяснили, ключевая ставка влияет на разгон инфляции, инвестиционные интересы и стимулирование экономического роста. Но что происходит на бытовом уровне, когда снижается или повышается ключевая ставка?
Ставки по вкладам и кредитамЧем выше ключевая ставка – тем больше ставки по кредитам и вкладам. Это нужно для того, чтобы банковские организации могли окупать тот объём кредита, который взяли у Центробанка. Именно поэтому ставки по кредитам выше ключевой, так как банки закладывают в стоимость кредитов свои издержки и возможные риски.
НалогиВ России ключевую ставку учитывают при расчёте налогов и некоторых штрафов. Так, для примера, при задержке зарплаты директор платит сотрудникам пени в размере 1/300 от ставки Центробанка за каждый день просрочки. Также ключевая ставка используется в расчёте пеней за просроченные налоговые платежи.
Как менялась ключевая ставка ЦБ в последние годыПики максимальной ключевой ставки ЦБ были зафиксированы несколько раз. Так, в 2014 году ставка выросла с 10,5 до 17% годовых. Рост оставил 6,5 процентных пункта. Тогда регулятор таким образом отреагировал на резкое падение рубля.
С начала 2021 года в России начала активно расти инфляция. Центральный банк принял решение о постепенном повышении ключевой ставки, чтобы сдерживать ускоряющийся рост цен. К 2022 году ставка была повышена дважды и выросла с 4,25% до 9,5% годовых. В феврале 2022 года ключевая ставка достигла своего максимального значения – 20%. Всё потому, что в тот период возникла новая угроза резкого роста инфляции. Рубль резко упал по отношению к доллару и евро, рынок акций обвалился, а цены на нефть подскочили.
Спустя время ставку начали снижать, и уже к сентябрю прошлого года она достигла 7,5%. На этом уровне она держится до сих пор. Однако, по мнению экономистов, ЦБ будет её повышать.
Как устанавливается ключевая ставкаПрежде, чем принять решение об изменении ключевой ставки, Центробанк активно следит за развитием экономики, инфляции, уровнем безработицы, ростом ВВП и другими показателями. Этот анализ помогает определить общую экономическую конъюнктуру страны.
После этого специалисты регулятора анализируют факторы, которые могут повлиять на уровень инфляции в будущем. Это может быть рост цен на нефть, изменения в мировой экономике, изменение стоимости импорта и другие факторы, которые могут оказать давление на инфляцию. Также Центробанк следит за состоянием финансового рынка, включая изменения в ставках по кредитам, облигациям и акциям. Это помогает определить степень уверенности инвесторов и общую финансовую стабильность.
После проведения анализа данных и оценки рисков Совет директоров Центрального банка проводит совещание, на котором обсуждаются текущая экономическая ситуация и возможные варианты изменения ключевой ставки. Уже там принимается решение о том, изменять ли ключевую ставку и на какой уровень.
Минимальный шаг, на который могут повысить или понизить ключевую ставку – 0,25%.
Какую ключевую ставку установят на ближайшем заседании ЦББлижайшее заседание совет директоров ЦБ запланировано на пятницу, 21 июля.
Ключевую ставку устанавливает совет директоров Банка России, в который входит 15 человек. Они назначаются Госдумой на пять лет. Заседания по ключевой ставке проходят восемь раз в год по заранее определённому графику, но в чрезвычайных обстоятельствах Центробанк может менять ставку, не дожидаясь очередного заседания.
Взгляды российских экономистов относительно ключевой ставки и работы Центрального банка разнятся. Одни уверены, что Банк России ведёт правильную политику, другие же полностью не удовлетворены действиями главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Почему так происходит, и что прогнозируют специалисты?
Экономист Михаил Хазин в беседе с «Радио 1» рассказал, что истинная цель Центробанка — не допустить экономического роста в России. Это связано с тем, что регулятор входит в структуру Международного валютного фонда (МВФ). Поэтому регулятор, вероятно, и поднимет ключевую ставку в стране.
«Чтобы не было экономического роста, надо поднять ставку. Чтобы поднять ставку, нужно было раскрутить инфляцию, Центробанк для этого сделал девальвацию. Девальвация произошла, цены выросли, инфляция нарастающим итогом с началом года – не больше трёх процентов», — сказал Михаил Хазин.Зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике, научный руководитель института проблем глобализации Михаил Делягин также считает, что ставку повысят несмотря на то, что его коллеги – депутаты от «Справедливой России» направили на имя Эльвиры Набиуллиной обращение с просьбой снизить ставку до 4%. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что ожидает роста от 0,5 до 1 процентного пункта.
«Почему они попросили именно четыре процента? Вероятно, потому что Набиуллина утверждает, что этот показатель является целью, к которой стремится Банк России. Но на самом деле не для того ЦБ ронял рубль, чтобы снижать ставку. Смысл всей этой операции по ослаблению рубля от 90 рублей за доллар и ниже является повышение процентной ставки. Сейчас, конечно, будут её повышать. Задача стоит в удушении российской экономики. В таком случае зачем снижать?» — сказал Михаил Делягин.Доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ, создатель школьного экономического образования в России Игорь Липсиц также ожидает роста, но не больше 0,5 процентных пункта. При этом, при определённых рисках, ЦБ может снова повысить ставку в будущем.
«В России очень по многим отраслям велика доля импортных компонентов. У нас почти 27 процентов мяса — импортное. Если у тебя обесценивается рубль, то четверть мяса, которое потребляется в России, становится дороже, начинается ускорение роста цен. Понятно, что ЦБ видит эту угрозу, он опасается, что должен будет гасить инфляцию. Значит, надо будет повышать ставку», — объяснил экономист в беседе с «Радио 1».
Екатерина Шмакова