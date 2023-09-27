Кнайсль: Азия стала интереснее для России в энергетическом бизнесе

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«Да, немецкие компании платили больше, чем сейчас платят индийские, но в итоге — с учётом демографической ситуации и перспектив экономического развития — Азия будет играть более важную роль», — приводит слова Кнайсль RT.
Она высказала предположение, что восстановления статус-кво РФ до уровня весны 2022 года не произойдёт, однако Кнайсль выразила надежду на нормализацию отношений между государствами. Бывшая глава МИД Австрии добавила, что Германия не предложила России провести совместное расследование касаемо теракта на «Северных потоках», по причине того, что страна боялась оказаться в неприятном положении. В таком случае Германии пришлось бы признать вину союзников по Североатлантическому альянсу.
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