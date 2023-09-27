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Кнайсль: Азия стала интереснее для России в энергетическом бизнесе

27 сентября 2023, 12:18
Фото: iStock/Leestat

Фото: iStock/Leestat

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Евросоюз стал менее интересен для РФ в энергетическом бизнесе в сравнении с Азией. Об этом сообщает RT.

«Да, немецкие компании платили больше, чем сейчас платят индийские, но в итоге — с учётом демографической ситуации и перспектив экономического развития — Азия будет играть более важную роль», — приводит слова Кнайсль RT.

Она высказала предположение, что восстановления статус-кво РФ до уровня весны 2022 года не произойдёт, однако Кнайсль выразила надежду на нормализацию отношений между государствами. Бывшая глава МИД Австрии добавила, что Германия не предложила России провести совместное расследование касаемо теракта на «Северных потоках», по причине того, что страна боялась оказаться в неприятном положении. В таком случае Германии пришлось бы признать вину союзников по ​Североатлантическому альянсу.

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#рф
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Рост производства макарон в Подмосковье за пятилетку составил 60%
27 сентября 2023, 12:45

Фото: Мининвест МО

Выпуск макаронных и подобных мучных изделий за последние пять лет в Подмосковье увеличился на 60%. Такие данные статистики привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, по итогам прошлого года в регионе было произведено более 316 тыс тонн макаронных изделий. Это на 115 тыс тонн больше, чем в 2018 году. В процентном соотношении рост производства составил 60%. По оценке Зиновьевой, такого существенного роста удалось добиться за счёт инвестиционной активности. 
 
Пищевая сфера, как отметила зампред, остаётся привлекательной для инвесторов. Только по линии импортозамещения в пищевой отрасли в регионе заявлено около 30 инвестиционных проектов. 

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#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#производство
#подмосковье
#московская область
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Кому поможет инициатива ЛДПР о нулевой ставке НДФЛ – сотруднику или работодателю?
Экономист Колташов объяснил, как будет работать закон о нулевой ставке НДФЛ
27 сентября 2023, 11:26

Фото: iStock/Pra-chid

Законопроект ЛДПР о нулевой ставке НДФЛ с зарплат до 30 тыс. рублей в месяц будет внесен депутатами фракции ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким в Государственную думу 27 сентября, об этом рассказали «Известия».
Насколько масштабным этот законопроект окажется на практике, и сможет ли он радикально повлиять на жизни самых незащищенных слоёв населения, рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в интервью для «Радио 1».

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«Эта инициатива должна уменьшить налоговую нагрузку на людей, которые зарабатывают меньше всего. Но в первую очередь она уменьшит нагрузку на работодателей, потому что я не представляю, что эти 13 процентов будут накинуты в зарплату», - прокомментировал ситуацию Колташов. 

При этом, экономист отметил, что система налогообложения в России устроена так, что чем больше человек зарабатывает – тем меньше он платит налогов, и наоборот. 

«При зарплате 30 тысяч рублей сверху ведь идут деньги, которые платятся работодателем. Когда вы эти деньги получили, вы покрываете счета ЖКХ – там НДС, идете в магазин – там тоже НДС. Вы кругом платите налоги. А теперь представьте человека, который в месяц получает не 30 тысяч рублей, а 3 миллиона в месяц. Он очень много откладывает, а вот уже с отложенного налога нет. Основной доход тут получается с премий, с которых нет социальных отчислений», - объяснил эксперт.

Однако, легально трудоустроенных граждан должно стать больше. Работодателям будет выгоднее трудоустраивать людей, которые у них на конверте.


По мнению Колташова, эта инициатива действительно поможет самым бедным слоям населения получать больше заработной платы и отдавать меньше налогов, но ее необходимо развивать дальше, и подключать к законопроекту дополнительные меры.

«Должна появиться прогрессивная шкала налогообложения, когда самые бедные могут хотя бы подоходный налог не платить, потому что они все платят косвенными налогами. Они не инвестируют в ценные бумаги, недвижимость, они все деньги тратят, и таким образом получается двойное, тройное налогообложение», - в завершении добавил Колташов. 

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Подмосковье вошло в число регионов с лучшей платёжной дисциплиной по микрозаймам
27 сентября 2023, 10:18

Фото: Istockphoto / alexialex

Московская область вошла в число российских регионов, где жители лучше всего возвращают микрозаймы. Такие данные экспертов Webbankir приводит РИА Новости.
«В 31 субъекте Федерации, включая Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, жители не допускают просрочек в 71% случаев. Самые слабые показатели платёжной дисциплины – в Чукотском автономном округе, где своевременно погашается только 65% займов», – говорится в исследовании. 
Чуть лучше с возвратом займов дела обстоят в Дагестане, Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Ставропольском крае и Тамбовской области. Жители этих регионов не допускают просрочек в 67-68% случаев.

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#заём
#экономика
#рейтинг
#московская область
#подмосковье
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Производитель лапши быстрого приготовления вложил 5 млн долларов в новую линию завода в Серпухове
27 сентября 2023, 10:00

Фото: Istockphoto / Chinnachart Martmoh

Производитель продукции «Роллтон» и Bigbon – компания «Маревен Фуд Сэнтрал» – вложила 5 млн долларов в новую производственную линию на заводе в Серпухове. Там планируют изготавливать лапшу быстрого приготовления в лотках, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании.
Запуск нового оборудования намечен на середину октября. Предполагается, что это поможет компании удвоить мощности.
 «Сейчас «Маревен Фуд Сэнтрал» ежемесячно продает 100 млн единиц товаров. Нынешние мощности завода по производству лапши загружены на 100%. Перебоев с логистикой нет, доставка выполняется ежедневно. Более того, планируем увеличивать объемы производства», – сообщила руководитель службы маркетинговых коммуникаций компании Хай Иен Нгуен.
 Она добавила, что 70% сырья для приправ и специй закупаются в России и странах ЕАЭС. Остальное сырьё компания продолжат бесперебойно импортировать из Европы.

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#экономика
#продукты
#производство
#серпухов
#подмосковье
#московская область
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«Аэрофлот» вывел из иностранных реестров 45 процентов самолетов
«Известия»: «Аэрофлот» вывел из иностранных реестров 45 процентов самолетов
27 сентября 2023, 02:13

Фото: iStock/umenie

Компания «Аэрофлот» в сентябре вывела из иностранных реестров ещё 18 самолетов. Таких бортов осталось 120, что составляет 45% от всего импортного парка российской авиагруппы. Об этом пишут «Известия».
О завершении урегулирования отношений с ирландской лизинговой компанией AerCap по 18 воздушным судам «Аэрофлот» сообщал в сентябре. 

«Крупнейшая российская авиагруппа «Аэрофлот» в сентябре дерегистрировала из иностранных реестров ещё 18 своих самолетов. Всего на текущий момент дерегистрировано 120 воздушных судов иностранного производства. В их числе самолеты типа Boeing 737, Boeing 777, Airbus A319, Airbus A330, Airbus А320, Airbus А321 и Airbus А350», — говорится в публикации.

Такая мера позволит перевозчику оперировать парком более гибко, при этом открывать новые международные направления на этих судах станет сложнее.

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#россия
#самолёты
#рейсы
#аэрофлот
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​В особой экономической зоне «Исток» будут производить СВЧ-продукцию
26 сентября 2023, 22:08

Фото: Istockphoto / Jay_Zynism

Компания ООО «ЮНА ИНЖИНИРИНГ» стала резидентом особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Исток», расположенной в городском округе Фрязино. Компания запустит производство улучшенных аналогов монолитных интегральных схем СВЧ и СВЧ-продукцию, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.

Объём инвестиций компании в запуск нового предприятия – 15,2 млн рублей. На производстве намерены создать 24 рабочих места. 
 
Монолитные интегральные схемы используются в составе модулей СВЧ, СВЧ-приборов, СВЧ-устройств и радиоэлектронной аппаратуры. Эти решения применяются в системах связи – например, сотовой и спутниковой, а также в радиолокационных системах.
 
Всего в Московской области работают пять особых экономических зон, резидентами которых являются более 200 компаний.

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#московская область
#подмосковье
#мининвест мо
#фрязино
#оэз
#экономика
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В Подмосковье выполнили более 60% плана по сбору картофеля
26 сентября 2023, 21:43

Фото: Istockphoto / Roxiller

Подмосковные аграрии уже собрали более 280 тыс тонн картофеля, тем самым выполнив 63% плана. Об этом рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
По его словам, картофель убран с площади 8,7 тыс га. Это на 2,9 тыс больше, чем в аналогичный период прошлого года. Валовый сбор составил 283 тысячи тонн, то есть на 124 тонны выше прошлогоднего показателя. 
 
Всего в Подмосковье в этом году, по словам Филимонова, картофель посадили на площади 14 тыс га.

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#урожай
#сельское хозяйство
#аграрный сектор
#апк
#картофель
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#московская область
#подмосковье
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Завод Volvo в Калуге возобновит работу в этом году
Губернатор Шапша: завод Volvo в Калуге снова заработает в этом году
26 сентября 2023, 21:01

Фото: iStock/jetcityimage

Калужский завод, собирающий шведские автомобили марки Volvo, возобновит работу уже в этом году. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Уточняется, что на полную мощность предприятие выйдет уже в следующем году.

Шапша отметил, что компания Volvo нашла нового собственника завода. Им стало российское предприятие, с которым шведский автоконцерн уже подписал все необходимые документы.

Кроме того, губернатор отметил, что такая же ситуация разворачивается с заводами Volkswagen и Peugeot. У них появились новые собственники, которые вместе с правительством региона проводят переговоры с китайскими партнёрами.

В заключение Шапша отметил, что не любит сразу раскрывать все рабочие планы из-за того, что они могут не состояться. Но он заявил, что заводы 100% возобновят свою работу без смены первоначального вида деятельности.

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#автомобили
#производство
#собственники
#переговоры
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VK «переехала» с Британских Виргинских островов в Россию
26 сентября 2023, 19:40

Фото: istock / Anastasia_Prish

Холдинг VK официально завершил регистрацию в Российской Федерации. Компания переезжала с Британских Виргинских островов на специальный административный район (САР) на острове Октябрьский Калининградской области. Информацию об этом передает ТАСС, ссылаясь на реестр САР.

«Международная компания публичное акционерное общество «ВК» была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский, Калининградская область», — указано в материалах.
В начале августа совет директоров вместе с акционерами VK начали перерегистрацию юридического лица.  Первые 3 дочерние компании VK оформили регистрацию в САР в конце лета в качестве международных компаний.

Кроме того, Московская Биржа сообщила об изменении параметров ценных бумаг VK. Новый торговый код VKCO, а уровень листинга - первый. Дата изменения параметров указана как 27 сентября 2023 года. 

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