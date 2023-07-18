Комитет Совфеда поддержал закон о проверке переводов физлиц на мошенничество

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Бюджетный комитет Совфеда рекомендовал палате поддержать закон, который обязывает банки проверять все денежные переводы физических лиц и приостанавливать подозрительные операции на несколько дней.
Отмечается, что средства, переведенные на счета мошенников без согласия физических лиц, будут возмещены в полном объеме.
Рассмотрение закона на пленарном заседании планируется в среду, 19 июля. Закон направлен на совершенствование механизма борьбы с хищением средств клиентов с банковских счетов и увеличение суммы возврата банками уже похищенных денежных средств.
По этой причине закон обязывает банки проверять все денежные переводы на наличие признаков мошенничества до момента списания денег, включая сверку с базой данных Центробанка.
Сообщается, что закон должен вступить в силу через год после его официальной публикации.
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Рассмотрение закона на пленарном заседании планируется в среду, 19 июля. Закон направлен на совершенствование механизма борьбы с хищением средств клиентов с банковских счетов и увеличение суммы возврата банками уже похищенных денежных средств.
Сообщается, что закон должен вступить в силу через год после его официальной публикации.
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Екатерина Коршунова