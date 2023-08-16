«Коммерсант»: Компания Hugo Boss сосредоточится на оптовых поставках одежды в Россию

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Некоторые международные производители одежды, ранее объявившие об уходе из России, оказались не готовы полностью отказаться от российского рынка. Немецкая компания Hugo Boss планирует переориентировать бизнес и сосредоточиться на оптовых поставках.
В марте 2022 года Hugo Boss AG объявила о приостановке торговли и онлайн-продаж на территории России. При этом торговля через оптовые каналы не приостанавливалась, о чем свидетельствуют данные Росаккредитации за 2022-2023 годы. С учетом текущих западных санкций, Hugo Boss в состоянии продолжить оптовые поставки, но ей, как и всем фэшн-ритейлерам, придется прекратить инвестиции в развитие бизнеса на территории России.
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Александр Бойцов