«Коммерсант»: Власти могут смягчить запрет на экспорт дизельного топлива

Фото: istockphoto/U. J. Alexander
Правительство рассматривает вопрос о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива. Это может произойти из-за рисков для нефтепереработки, связанных с переполнением хранилищ «Транснефти».
Как сообщает издание, смягчение экспорта не коснется бензина. Частичные разрешительные меры коснутся только дизельного топлива. В случае затоваривания резервуаров нефтеперерабатывающих заводов, предприятиям пришлось бы снижать производство как дизтоплива, так и других светлых продуктов нефтепереработки, в том числе бензина. Скорее всего, смягчение экспортных ограничений по дизелю будет реализовываться за счет индивидуального рассмотрения каждой экспортной партии.
Читайте также:
Новак: Российские компании не соблюдают потолок цен на нефть
В США резко подорожали бензин и дизель на фоне запрета России на экспорт топлива
Аналитик Фролов: снижения цен на топливо в России не ожидается
Александр Бойцов