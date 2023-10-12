Компании из Турции и ОАЭ попали под санкции Минфина США

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Правительство США ввело санкционные ограничения в отношении двух компаний и двух владельцев судов, перевозивших российскую нефть. Причиной стало нарушение так называемого потолка цен на «черное золото» из России.
Помимо этого, Минфин США все же дал разрешение на проведение некоторых операций с двумя нефтяными танкерами, попавшими под антироссийские санкции. Обоим вышеназванным кораблям разрешено проводить операции по медицинской помощи, швартовке и постановке в док для ремонта.
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Александр Бойцов