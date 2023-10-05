Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Компания из Электрогорска инвестирует 1,7 млрд рублей в новое производство замороженных продуктов

Компания из Электрогорска инвестирует 1,7 млрд рублей в новое производство замороженных продуктов

05 октября 2023, 22:44
Фото: Мининвест МО

Фото: Мининвест МО

Компания по производству продуктов глубокой заморозки «ЭЛИКА» расширит действующее производство. Предприятию из Электрогорска одобрен льготный заём на 150 млн рублей, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Средства компании предоставит Фонд развития промышленности Подмосковья. они пойдут на приобретение, монтаж и наладку оборудования, создание и реконструкцию объектов капитального строительства. Это позволит расширить действующее производство компании», – пояснила Зиновьева.
Компания специализируется на производстве хинкали, пельменей, котлет, чебуреков, мантов, фаршированных перцев, голубцов, блинов, теста, а также готовых блюд глубокой заморозки. Действующее производство много лет успешно работает на арендованных площадях в Электрогорске. На базе существующего появится и новое, экологически безопасное предприятие. Оно будет размещено уже на собственных площадях компании.


Общий объём инвестиций компании в проект превышает 1,7 млрд рублей. Часть этих средств — 150 млн — компания привлечёт в виде льготного займа, одобренного сроком на 7 лет под 2% годовых. Реализация инвестпроекта позволит создать 45 рабочих мест.

ООО ПЗП «ЭЛИКА» работает на рынке 19 лет. Продукция компании представлена в 48 регионах России.

Читайте также:

Луховицкое варенье из огурцов поборется за звание лучшего туристического сувенира России

Глава Дубны Тихомиров ответил на вопросы работников НПО «Атом»

В Богородском округе поддержали импортозамещающие предприятия
#мининвест мо
#предприятие
#компании
#производство
#инвестиции
#экономика
#екатерина зиновьева
#московская область
#подмосковье
#электрогорск
Читайте нас в
Луховицкое варенье из огурцов поборется за звание лучшего туристического сувенира России
05 октября 2023, 22:09

Фото: Минсельхозпрод МО

Компания из Луховиц «Огуречная столица» стала призёром Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«В конкурсе участвовали 438 авторов и производителей туристических сувениров из 27 регионов. Подмосковное предприятие заняло третье место в номинации «Гастрономический сувенир», получив от судей высокие оценки варенья, мармелада и зефира из огурцов. В декабре «Огуречная столица» представит регион на общенациональном финале, где будут состязаться производители со всей России», – цитирует пресс-служба зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.
На конкурс было представлено 315 изделий из Центрального федерального округа, в том числе 43 - из Московской области.
 
С начала апреля предприятие «Огуречная столица» произвело более 5,5 тыс банок варенья. Ингредиенты, используемые для его приготовления, поставляют из фермерских хозяйств Луховиц.
 
В линейке продуктов – пять видов варенья: с лаймом и мятой, яблоком и розмарином, пряностями и цитрусами, имбирём и лимоном, а также с мёдом. Помимо этого, предприятие производит мармелад и зефир из огурцов, конфеты «Огурец в шоколаде».

Читайте также:

В Подмосковье стартовал сбор урожая новой культуры – мискантуса

Подмосковный фермер решил вывести собственную породу пчёл

В Подмосковье за год увеличили сбор тепличных овощей на 23%

 
#минсельхозпрод мо
#георгий филимонов
#туризм
#конкурс
#подмосковье
#московская область
#луховицы
Читайте нас в
Глава Дубны Тихомиров ответил на вопросы работников НПО «Атом»
05 октября 2023, 20:43

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров встретился с коллективом НПО «Атом». Он рассказал работникам о реализации региональных программ, значимых городских проектах, которые удалось осуществить, и о планах на ближайшую перспективу.
«Научно-производственное объединение «Атом» работает в Дубне уже 15 лет. Более 200 сотрудников задействованы в производстве нестандартного оборудования и комплектующих для разных отраслей. Сейчас у компании более 70 партнёров, а среди заказчиков – известные предприятия. Беседа проходила в форме диалога. Среди направлений, которые интересуют жителей Дубны, поднимались темы образования, медицины, благоустройства и транспортного сообщения», – написал Максим Тихомиров в своём телеграм-канале.

По словам главы муниципалитета, он сообщил, что игровые элементы на детских площадках, которые начали строить в этом году, будут установлены к концу октября. Проинформировал, кто занимается ремонтом и обслуживанием дорог, содержанием парков и общественных территорий. 
 
На индивидуальные обращения ответят специалисты профильных отделов городской администрации, заключил Тихомиров. 

Читайте также:

В Дубне открылась новая площадка в экстрим-парке

Студент из Дубны предложил дешевый способ диагностики инфекционных болезней

В Дубне прошёл Марафон по донорству костного мозга
 
#максим тихомиров
#дубна
#работа
#экономика
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Топливо в России подешевеет: в ФАС придумали, как остановить рост цен на бензин
ФАС потребовала от нефтекомпаний и независимых АЗС снизить стоимость топлива
05 октября 2023, 18:26

Фото: iStock/NithidPhoto

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от нефтяников и частных АЗС снизить цены на топливо. Прежде биржевые цены на бензин в России снизились после запрета на его экспорт, однако розница изменений не ощутила. Редакция «Радио 1» расскажет, для чего был введен запрет экспорта топлива и почему эта мера не помогла снизить стоимость бензина в рознице.

Экспорт бензина из России


В России наблюдался длительный период роста цен на нефтепродукты в опте и рознице. В связи с увеличением стоимости топлива, наблюдался его дефицит, что создавало угрозу проведения полевых работ из-за нехватки горюче-смазочных материалов в некоторых регионах страны.

Для стабилизации ситуации на топливном рынке, правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Однако несмотря на снижение цен на 20% и 16% соответственно, улучшения обстановки не произошло. Заправочные станции испытывали дефицит топлива в летнее время из-за его завышенной стоимости, чтобы компенсировать убытки нефтяники продолжили удерживать ценовую планку на прежнем уровне.

Путин о ценах на бензин


Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства подтвердил рост цен на топливо, несмотря на принятые меры. Глава государства потребовал разобраться с ценами на бензин и указал на необходимость оперативного решения вопроса.

«Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен» - подчеркнул президент.

Инвестор Сидоров спрогнозировал рост цен на нефть
Инвестор Сидоров спрогнозировал рост цен на нефть

Цены на бензин в регионах


29.09.2023 года ФАС возбудила антимонопольные дела о завышении цен на бензин в отношении ряда АЗС регионов. В ведомстве уточнили, что компании создавали искусственное завышение цен на топливо. Проверка проведена в отношении компаний из Ростовской области, Ставропольского края, Краснодарского края, Белгородской области, Дагестана.

Причины роста цен на бензин в России


Президент «Независимого топливного союза» Павел Баженов назвал причины дефицита бензина в России. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1». По его словам, Россия не была готова к экспорту топлива на восток. Железнодорожная инфраструктура России столкнулась с перераспределением потоков, что создало определенные сложности. Раньше основные потоки шли в европейском направлении, а сейчас это южное и восточное направление, пояснил эксперт.

«Если раньше топливо, купленное на бирже, шло в течение двух недель или месяца, то теперь это на это уходит два месяца», - заявил Баженов.

Он также сообщил, что введённые ограничения на экспорт топлива выполнили свою роль, а рост цен на бирже – временный лаг. По словам Баженова, цены в регионах остаются прежними, потому что партии бензина были закуплены по прежней, завышенной цене. Для выравнивания стоимости топлива и стабилизации рынка нужно время.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил обстановку на рынке топлива в регионах. Он отметил, что цены, в общем, незначительно снизились, но для уменьшения розничной стоимости топлива необходимо продолжать урегулирование в опте. 

ФАС потребовала снизить цены на топливо


В связи с сохранением завышенных цен на топливо, ФАС направила частным АЗС и нефтяным компаниям требования о необходимости снизить стоимость бензина с учетом биржевых цен на нефтепродукты. В пресс-службе ведомства сообщили, что в случае игнорирования требований организациями, они будут привлечены к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.
 
Читайте также:

«Коммерсант»: Власти могут смягчить запрет на экспорт дизельного топлива

Новак: Российские компании не соблюдают потолок цен на нефть

В США резко подорожали бензин и дизель на фоне запрета России на экспорт топлива
#азс
#бензин
#топливо
#владимир путин
#экспорт
#цена
#фас
#цены
#ограничения
Читайте нас в
Путин рассказал, на сколько возросли расходы на оборону
05 октября 2023, 18:07

Фото: сайт Кремля

Расходы РФ на безопасность выросли примерно в 2 раза.
Об этом Владимир Путин заявил во время выступления на XX заседании дискуссионного клуба «Валдай».
 
«У нас вдвое возросли расходы на оборону. Но не просто на оборону, а на оборону и безопасность. Было там где-то около трех процентов, сейчас они около шести», – сказал Владимир Путин.
При этом в России профицит бюджета в третьем квартале оценивается более чем в 660 млрд рублей. По словам Путина, есть и  дефицит в этом году, но он порядка 1%. Данные показатели свидетельствуют о здоровой экономике. 
 
«Это вполне здоровый бюджет и здоровая экономика. Поэтому сказать о том, что мы чрезмерно тратим много денег на пушки и забыли про масло, – это не так», – считает Владимир Путин.
По словам Владимира Путина, все заявленные планы развития и стратегические цели, в том числе и социальные обязательства были выполнены в полном объёме.

В России образом началась структурная перестройка экономики, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«В России естественным образом началась структурная перестройка экономики», - прокомментировал ситуацию Путин.
В настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Читайте также:

Путин заявил, что НАТО не нужна Россия

Путин считает, что гармонию в сфере безопасности можно достичь

Россия не начала войну на Украине, она ее заканчивает, заявил Путин
#владимир путин
#россия
#экономика
Читайте нас в
В России началась структурная перестройка экономики, заявил Путин
Путин: В России образом началась структурная перестройка экономики
05 октября 2023, 17:37

Фото: kremlin.ru

В России образом началась структурная перестройка экономики, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«В России естественным образом началась структурная перестройка экономики», - прокомментировал ситуацию Путин. 

В настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Напомним, ранее в докладе конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) о торговле и развитии за 2023-й было указано, что Россия одна из немногих стран G20, чей экономический рост, предположительно, ускорится. Согласно докладу, в России прогнозируется рост валового внутреннего продукта — на 2,2% в 2023 году и 2% в 2024-м.

Читайте также: 

Путин: Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами

Путин заявил, что США для поддержки Украины напечатают еще денег

Мишустин: У россиян не будет недостатка при выборе картофеля, фруктов и овощей
#россия
#рост
#лидер
#владимир экономика
Читайте нас в
Путин заявил о росте реальных доходов россиян более чем на 12 процентов
Путин: реальные доходы населения растут больше чем на 12%
05 октября 2023, 17:37

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы населения растут больше чем на 12 процентов. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Ранее Путин заявил, что в РФ естественным образом началась структурная перестройка экономики

Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.

Читайте также: 

Путин заявил, что США для поддержки Украины напечатают еще денег

В России началась структурная перестройка экономики, заявил Путин

Мишустин отметил рост производства картофеля, фруктов и овощей
#сша
#сочи
#заседание
#рост
#путин
Читайте нас в
Путин заявил, что США для поддержки Украины напечатают еще денег
Путин: США для поддержки Украины напечатают еще денег
05 октября 2023, 17:27

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что в США происходит заминка с поддержкой Украины, которая связана с бюджетом. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Российский лидер добавил, что деньги найдутся, так как американцы напечатают еще. Путин отметил, что для Вашингтона напечатать деньги и разбросать их по миру ничего не стоит, в период пандемии американцы напечатали более девяти триллионов долларов.

Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.

Читайте также:

Путин заявил, что у Росси есть понимание своей задачи

Медведев заявил, что Запад «проталкивает» переговоры для ослабления России

Путин: контрагенты на Западе потеряли реальность и нарушили все правила
#деньги
#лидер
#путин
Читайте нас в
Аналитик Беляев: «Важно обуздать алчность монополий»
05 октября 2023, 17:22

Фото: istockphoto.com/KanawatTH

Финансовый аналитик Михаил Беляев поддержал обращение ФАС к компаниям сбросить цены, поскольку считает, что амбиции и жадность монополий необходимо обуздать.
По мнению эксперта, именно такая жадность компаний приводила к росту цен на бензин и дизельное топливо, в частности.

«Монополии диктуют рынку свои цены, невзирая на соотношение спроса и предложения, пользуясь любым предлогом для повышения цен. Теперь наши руководящие органы догадались, что происходит на рынке и как надо действовать. Важно обуздать алчность монополий, хотя не знаю, насколько письма ФАС будет достаточно, но это первый действенный шаг на этом пути», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Беляев.

Он добавил, что если такое обращение не изменит ситуацию, то потребуются более жёсткие меры.

Читайте также:

ФАС потребовала от нефтяников и частных АЗС снизить цены на топливо

ФАС возбудила дела против независимых АЗС из-за завышенных цен на топливо

«Коммерсант»: Власти могут смягчить запрет на экспорт дизельного топлива
#топливо
#фас
#цены
#меры
#экономика
Читайте нас в
Мишустин отметил рост производства картофеля, фруктов и овощей
Мишустин: у россиян не будет недостатка при выборе картофеля, фруктов и овощей
05 октября 2023, 16:36

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объемы производства картофеля, фруктов и овощей показывают положительную динамику, у граждан России не будет недостатка при выборе качественных российских продуктов. Об этом Мишустин сообщил, выступая на пленарном заседании агропромышленной выставки «Золотая осень».
Ранее сообщалось, что Минпромторг России занимается разработкой эксперимента по маркировке готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, а также грибов, ягод и рыбы уже с 1 декабря 2023 года. Во время эксперимента плата за нанесение кода маркировки взиматься не будет, а оборудование для тестирования всех необходимых процессов предоставит оператор на безвозмездной основе.

Читайте также:

Минпромторг анонсировал эксперимент по маркировке рыбы, фруктов и овощей

В Московской области приступили к сбору урожая картофеля

Росстат сообщил о росте цен на плодоовощную продукцию на 0,3%
#эксперимент
#минпромторг
#плата
#оборудование
#оператор
Читайте нас в
Достижения.рф