Компания из Электрогорска инвестирует 1,7 млрд рублей в новое производство замороженных продуктов

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Компания по производству продуктов глубокой заморозки «ЭЛИКА» расширит действующее производство. Предприятию из Электрогорска одобрен льготный заём на 150 млн рублей, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Средства компании предоставит Фонд развития промышленности Подмосковья. они пойдут на приобретение, монтаж и наладку оборудования, создание и реконструкцию объектов капитального строительства. Это позволит расширить действующее производство компании», – пояснила Зиновьева.Компания специализируется на производстве хинкали, пельменей, котлет, чебуреков, мантов, фаршированных перцев, голубцов, блинов, теста, а также готовых блюд глубокой заморозки. Действующее производство много лет успешно работает на арендованных площадях в Электрогорске. На базе существующего появится и новое, экологически безопасное предприятие. Оно будет размещено уже на собственных площадях компании.
ООО ПЗП «ЭЛИКА» работает на рынке 19 лет. Продукция компании представлена в 48 регионах России.
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