Компания из ОАЭ будет производить в Московской области энергетики

Фото: Мининвест МО
Старт крупному инвестпроекту в Подмосковье дали на ПМЭФ-2023
В Подмосковье построят завод по производству энергетических напитков. Московская область на площадке Петербургского международного форума заключила соглашение о реализации крупного инвестпроекта в регионе с компанией «Гулбахар Рус» из Объединённых Арабских Эмиратов.
На заводе будет создано 50 рабочих мест.
Предприятие уже имеет опыт работы в России – в 2019 году компания реализовала крупный проект в Ярославской области. Сегодня она готовы расширить деятельность.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Солнечногорске наладят производство горно-шахтного оборудования.
«К реализации проекта «Гулбахар Рус» планирует приступить в III квартале этого года. Компания инвестирует в запуск предприятия по выпуску напитков 1,4 млрд рублей. Работу на новом заводе планируется начать во II квартале 2025-го», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, подписавшая соглашение.
Предприятие уже имеет опыт работы в России – в 2019 году компания реализовала крупный проект в Ярославской области. Сегодня она готовы расширить деятельность.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Солнечногорске наладят производство горно-шахтного оборудования.
Лора Луганская