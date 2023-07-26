Компания из Пушкина наладила выпуск сухих душей для использования в полевых условиях

Фото: Мининвест МО
Группа компаний «Пластик Он Лайн», работающая в Пушкинском городском округе, наладила производство сухих душей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Такую продукцию начали производить в ноябре прошлого года. Мощности предприятия позволяют ежемесячно изготавливать порядка 300 тыс единиц. Разработка – полностью отечественная, компоненты также российские.
Разработка позволяет быстро помыться в экстремальных и полевых условиях при полном отсутствии воды. В комплект входит одноразовая губка, стик с чистой водой и пара сухих одноразовых полотенец. Воду выливают на губку и вспенивают. Далее намыливают тело, а после вытираются сухими полотенцами, так как средство не требует смывания.
Набор также станет удобным решением для личной гигиены, например, в турпоходе или в длительных путешествиях.
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«Свыше 10 тыс единиц душей были поставлены нами для нужд армии на безвозмездной основе. Остальные поставки осуществляются в рамках подписанных контрактов», – рассказал гендиректор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.
Набор также станет удобным решением для личной гигиены, например, в турпоходе или в длительных путешествиях.
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Лора Луганская