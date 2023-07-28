Компания OMV обнаружила крупнейшее за 40 лет месторождение газа в Австрии

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OMV — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в Австрии. Концерн давно и успешно занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эксперты считают, что разработка нового газового месторождения увеличит общую добычу голубого топлива в стране на 50%.
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