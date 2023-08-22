Компания «Р-фарм» планирует купить завод японской Takeda в России

Фото: istockphoto/AlexRaths
Завод японской фармкомпании Takeda, который находится в Ярославле, планирует купить крупнейший отечественный производитель «Р-фарм».
«Ведомости» пишут, что японский производитель желает продать предприятие из-за санкционных ограничений, но покидать Россию компания не планирует.
Завод Takeda в России был запущен в 2013 году. В год предприятие выпускает 90 млн ампул и более 3 млрд таблеток для лечения онкологических, гастроэнтерологических, неврологических и редких заболеваниях. Вложения в российский завод оцениваются в 117,43 млн евро.
«Р-фарм» производит лекарства для лечения аутоиммунных, онкологических, противовирусных и других заболеваний, а также материалы, применяемые в медицине и ветеринарии. В 2022 году компания заработала 162 млрд рублей.
Гендиректора DSM Group Сергей Шуляк сообщает, что Takeda обсуждала возможную продажу предприятия 3 года назад. Из-за того, что её продукцию преимущественно реализовали по системе госзакупок, занятую сейчас отечественными игроками. Активы японской компании в России оцениваются примерно в 10 млрд рублей. Точная сумма продажи будет зависеть от того, войдут ли в периметр сделки бренды японской фирмы.
После начала СВО Takeda остановила новые клинические испытаний лекарств в России, а также перестала инвестировать в российское производство. Санкционные ограничения привели к затруднению в логистике и транзакциях.
Читайте также:
Порядок отпуска лекарств по рецепту изменится с 1 сентября
Расширен список жизненно необходимых лекарств
Мурашко: отечественные производители лекарств и оборудования должны быть в приоритете
Завод Takeda в России был запущен в 2013 году. В год предприятие выпускает 90 млн ампул и более 3 млрд таблеток для лечения онкологических, гастроэнтерологических, неврологических и редких заболеваниях. Вложения в российский завод оцениваются в 117,43 млн евро.
Гендиректора DSM Group Сергей Шуляк сообщает, что Takeda обсуждала возможную продажу предприятия 3 года назад. Из-за того, что её продукцию преимущественно реализовали по системе госзакупок, занятую сейчас отечественными игроками. Активы японской компании в России оцениваются примерно в 10 млрд рублей. Точная сумма продажи будет зависеть от того, войдут ли в периметр сделки бренды японской фирмы.
После начала СВО Takeda остановила новые клинические испытаний лекарств в России, а также перестала инвестировать в российское производство. Санкционные ограничения привели к затруднению в логистике и транзакциях.
Читайте также:
Порядок отпуска лекарств по рецепту изменится с 1 сентября
Расширен список жизненно необходимых лекарств
Мурашко: отечественные производители лекарств и оборудования должны быть в приоритете
Мария Фирсова