Компания сына Абрамовича ищет газ в Саратовской области

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«Диалл альянс» планирует инвестировать в добычу газа 6,5 млрд рублей
Компания «Диалл альянс», подконтрольная сыну миллиардера Романа Абрамовича Аркадию, планирует инвестировать в разработку восточной части Бортового лицензионного участка в Саратовской области 6,5 млрд рублей с целью эксплуатации Павловского, Липовского и Непряхинского нефтегазовых месторождений. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства промышленности и энергетики.
Уточняется, что стороны подписали соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ.
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«Инвестпроект на 6,5 млрд рублей предусматривает бурение новых скважин, строительство 200 км газопровода, объединяющего месторождения с установкой комплексной подготовки газа «Карпенское». Планируется 80% рост газодобычи», – говорится в публикации.
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Диана Аванесян