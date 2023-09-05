Компания ТК «Подмосковье» расширила производство благодаря мерам поддержки бизнеса.

На территории Подмосковья осуществляется комплекс мер поддержки, который обеспечивает высокий уровень инвестиционной привлекательности региона. Так, компания ТК «Подмосковье» воспользовалась мерами поддержки бизнесу, реализуемыми в Московской области.
В Московской области функционируют 67 индустриальных парков и 5 особых экономических зон, в которых работают компании в сфере медицины, био- и ИТ-технологий, электроники и другие, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В марте 2023 года компания ТК «Подмосковье» запустило новый тепличный комплекс на территории городского округа Воскресенск.
Для реализация проекта, компания получила 2 льготных кредита на общую сумму 10,7 миллиардов рублей и получила земельный участок на льготных условиях по упрощенной процедуре без проведения торгов по программе поддержки бизнесу.
Реализация проекта принесла в экономику Подмосковья – 14,5 миллиардов рублей. Проект помог создать в Московской области 645 новых рабочих мест.
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«Мы понимаем, что от того, как в Подмосковье чувствует себя бизнес, зависит не только рост экономики, но и качество, и уровень жизни людей. Поэтому каждый проект мы стараемся очень внимательно сопровождать: от заключения соглашения до запуска производства», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Для реализация проекта, компания получила 2 льготных кредита на общую сумму 10,7 миллиардов рублей и получила земельный участок на льготных условиях по упрощенной процедуре без проведения торгов по программе поддержки бизнесу.
Реализация проекта принесла в экономику Подмосковья – 14,5 миллиардов рублей. Проект помог создать в Московской области 645 новых рабочих мест.
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Алиса Сергиенко