Кому поможет инициатива ЛДПР о нулевой ставке НДФЛ – сотруднику или работодателю?

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«Эта инициатива должна уменьшить налоговую нагрузку на людей, которые зарабатывают меньше всего. Но в первую очередь она уменьшит нагрузку на работодателей, потому что я не представляю, что эти 13 процентов будут накинуты в зарплату», - прокомментировал ситуацию Колташов.При этом, экономист отметил, что система налогообложения в России устроена так, что чем больше человек зарабатывает – тем меньше он платит налогов, и наоборот.
«При зарплате 30 тысяч рублей сверху ведь идут деньги, которые платятся работодателем. Когда вы эти деньги получили, вы покрываете счета ЖКХ – там НДС, идете в магазин – там тоже НДС. Вы кругом платите налоги. А теперь представьте человека, который в месяц получает не 30 тысяч рублей, а 3 миллиона в месяц. Он очень много откладывает, а вот уже с отложенного налога нет. Основной доход тут получается с премий, с которых нет социальных отчислений», - объяснил эксперт.
Однако, легально трудоустроенных граждан должно стать больше. Работодателям будет выгоднее трудоустраивать людей, которые у них на конверте.
По мнению Колташова, эта инициатива действительно поможет самым бедным слоям населения получать больше заработной платы и отдавать меньше налогов, но ее необходимо развивать дальше, и подключать к законопроекту дополнительные меры.
«Должна появиться прогрессивная шкала налогообложения, когда самые бедные могут хотя бы подоходный налог не платить, потому что они все платят косвенными налогами. Они не инвестируют в ценные бумаги, недвижимость, они все деньги тратят, и таким образом получается двойное, тройное налогообложение», - в завершении добавил Колташов.
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