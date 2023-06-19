Кондитерская фабрика «ПОБЕДА» расширит производство за 104 млн рублей





Кондитерская фабрика «ПОБЕДА» из Егорьевска приобретёт оборудование для расширения выпуска кондитерской продукции. Для этого компания воспользуется средствами займа Фонда развития промышленности Подмосковья. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области«Сумма займа, одобренного фондом для компании, – 49,5 млн рублей. Их направят на покупку оборудования для выпуска конфет, шоколада и вафельных батончиков. Объём инвестиций в этот проект превышает 104 млн рублей. 47% составят средства займа по льготной ставке», – пояснила Зиновьева.Она добавила, что этот импортозамещающий проект позволит создать около 30 новых рабочих мест. Кондитерская фабрика «ПОБЕДА» работает уже более 20 лет. Главные торговые марки – «Победа вкуса», «Мишки в лесу», «Соната» и «Птица счастья». Среди продукции популярностью пользуются шоколадные плитки и конфеты.Ранее «Радио 1» сообщало, что объём производства шоколада в Подмосковье вырос на 9%.