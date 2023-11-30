Конкуренция за сотрудников влияет на разгон инфляции в России

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Треть отечественных компаний малого и среднего бизнеса в нынешнем году повысили цены на свою продукцию.
Это было сделано для того, чтобы компенсировать возрастающие затраты на персонал, пишет газета «Известия», ссылаясь на исследование банка ПСБ и «Опоры России».
Согласно опросу, проведенному в октябре, примерно 55% МСП подняли цены за минувшие 3 месяца. И только 27% назвали причиной рост расходов на фонд оплаты труда, который возник из-за дефицита кадров. Проблема особенно остро отзывается в сферах услуг и производства.
По данным Superjob, многие компании в 2023 году повысили или только планируют повысить зарплаты сотрудникам. Это происходит в условиях жесткой конкуренции за кадры на фоне низкого уровня безработицы.
По данным экспертов, неконтролируемый рост зарплат приводит к повышению цен. Здесь срабатывает принцип домино, затрагивая все экономические отрасли. При этом прямой связи между зарплатами и инфляцией нет: россияне по-разному расходуют дополнительный доход.
Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в 2026 и 2027 годах пенсия будет проиндексирована дважды.
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Согласно опросу, проведенному в октябре, примерно 55% МСП подняли цены за минувшие 3 месяца. И только 27% назвали причиной рост расходов на фонд оплаты труда, который возник из-за дефицита кадров. Проблема особенно остро отзывается в сферах услуг и производства.
По данным экспертов, неконтролируемый рост зарплат приводит к повышению цен. Здесь срабатывает принцип домино, затрагивая все экономические отрасли. При этом прямой связи между зарплатами и инфляцией нет: россияне по-разному расходуют дополнительный доход.
Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в 2026 и 2027 годах пенсия будет проиндексирована дважды.
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Мария Фирсова